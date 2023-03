Peugeot 2008 wordt vernieuwd: nieuwe looks, nieuw elektrohart

De Peugeot 2008 is over enkele maanden alweer vier jaar oud en dat betekent natuurlijk dat Peugeot achter de schermen al een gefacelifte variant klaar heeft staan. Die opgefriste Peugeot 2008 is op een nieuwe set foto's vanuit alle hoeken te zien. Reken naast op uiterlijke aanpassingen vooral op grotere technische wijzigingen.

Het is niet de eerste keer dat we je foto's van een gecamoufleerd testexemplaar van de vernieuwde Peugeot 2008 kunnen laten zien. Het eerder gekiekte exemplaar had echter een ongewijzigd front. Slechts de achterzijde van de compacte cross-over in de plakkers. Het prototype dat op deze foto's is te zien, heeft wél een vernieuwde voorzijde. De Peugeot 2008 - gezien de halogeenlampen en stalen wielen een laag gepositioneerde uitvoering - krijgt onder meer een nieuwe grille. Het gaaswerk zoals dit testmodel dat heeft, kennen we namelijk nog niet van de 2008.

Interessanter is wat Peugeot op technisch vlak voor de 2008 in petto heeft. Zo worden de huidige 1.2 PureTech-machines vervangen door 100 pk en 130 pk sterke exemplaren met een 48v mild-hybride systeem. Daarnaast profiteert ook de elektrische e-2008 van motorisch nieuws. Zo komt ook de Peugeot e-2008 over de nieuwe en vooral efficiëntere 156 pk sterke elektromotor te beschikken die het 136 pk krachtige huidige exemplaar vervangt. Ook hangt Peugeot straks een nieuw accupakket in de elektrische cross-over. Deze elektrische aandrijflijn moet de Peugeot e-2008 een bereik van zo'n 400 kilometer opleveren. De Peugeot e-208 heeft deze aandrijflijn als GT al. Ook vind je hem al in de Opel Mokka Electric, DS 3 E-Tense en Jeep Avenger. Ook krijgen de elektrische Opel Astra Electric en Peugeot e-308 deze combinatie van elektromotor en accu.