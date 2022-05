Pagani schetst Huayra-opvolger C10

Pagani stelt in september dit jaar de opvolger van de Huayra aan de wereld voor. Daarmee lijkt de Huayra een relatief korte carrière te krijgen. Diens voorganger Zonda was vanaf 1999 namelijk twintig jaar in productie en zelfs na het officiële afscheid in 2019 verlieten sporadisch nog speciale Zonda's de fabriekspoorten in San Cesario sul Panaro, waar Pagani is gevestigd. De Huayra werd in 2011 gepresenteerd en lijkt dus dit jaar te worden opgevolgd door een auto die Pagani vooralsnog 'C10' noemt. Overigens hoeft de lancering van het nieuwe model niet direct te betekenen dat de Huayra direct afzwaait, de Zonda - waarvan de eerste reeks officieel overigens Zonda C12 heette - werd immers ook nog jaren naast de Huayra gevoerd.

Uitgebreide technische informatie is er nog niet, al krijgt de C10 waarschijnlijk weer een 6.0 V12 afkomstig van Mercedes-AMG achter de voorstoelen. De recentste incarnatie van de Pagani Huayra was de Huayra R, een monsterlijke circuitversie van de Italiaanse supercar met een 850 pk sterke 6.0 V12 die slechts 1.050 kilo Huayra in beweging hoefde te zetten. Ongetwijfeld komt de C10 - die waarschijnlijk nog een echte modelnaam krijgt - weer in een oplage van enkele honderden exemplaren op de markt. De auto debuteert als coupé, maar krijgt op termijn ook een open Roadster-variant naast zich.