Pagani introduceert 'Pachetto Tempesta' voor Huayra BC

Bovenstaande vergelijkingen komen niet uit de lucht vallen: de Pagani Huayra dankt namelijk zijn naam aan de Zuid-Amerikaanse god van de wind: Huayra-tata. Pachetto Tempesta is dan weer Italiaans voor 'stormpakket'. De Huayra BC krijgt met dit pakket allereerst enkele uiterlijke upgrades. Om te beginnen zit aan de voorzijde een veel grotere voorspoiler dan op de reguliere BC. Die splitter is zelfs met twee extra ophangpunten aan de voorbumper vastgezet. Verder is het Pachetto Tempesta te herkennen aan twee extra luchtinlaten bovenop de motorruimte en een nieuwe achterspoiler met een centrale vin.

Daar stoppen de aanpassingen niet, want met het Pachetto Tempesta krijgt de BC ook twee extra uitlaten. Deze zitten verstopt in de diffuser, waardoor op het eerste gezicht niet lijkt dat er iets veranderd is. Mede dankzij het nieuwe uitlaatsysteem en de aanvullende zuurstoftoevoer door de luchtinlaten pompt de biturbo-V12 er nu 827 pk en 1.100 Nm koppel uit. Wat die toegenomen cijfers doen voor de prestaties is niet concreet bekend, maar aan die 'storm' lijkt geen woord gelogen. Opvallend genoeg is het Pachetto Tempesta niet in alle opzichten meer hardcore dan de reguliere BC. Pagani past namelijk het onderstel aan en geeft de extremist een 'Soft Driving mode'. We vermoeden dat het onderstel met een druk op de knop iets vergevingsgezinder wordt. Dat lijkt een paradox, maar voor de gefortuneerde eigenaren is het wel zo prettig dat ze niet uit hun auto rammelen in het stadscentrum van Londen of Monaco.

De prijs van het Pachetto Tempesta is niet bekend. Dat maakt ook niet echt uit, want alle 20 exemplaren van de standaard Huayra BC zijn al uitverkocht à €2,3 miljoen per stuk. De eigenaren zullen vast niet om de meerprijs malen.