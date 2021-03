Pagani Huayra R streeft de Zonda R ruim voorbij

Met de Zonda R schoof Pagani alweer 14 jaar geleden een extreme circuitversie van z'n normaal al bloedsnelle supercar naar voren. Dat kunstje herhaalt het Italiaanse merk nu nog eens met de opvolger van de Zonda, de Huayra. Net als bij de Zonda R is Pagani voor de Huayra R grotendeels met een schone lei begonnen om tot deze R-versie te komen. Hoewel de auto direct als een stevig uitgebouwde en vol spoilers gehangen Huayra te herkennen is, is het dus meer dan een normale Huayra waar men aan gesleuteld heeft.

Pagani heeft de monocoque van de Huayra R uit koolstofvezel en titanium opgetrokken en daarbij is de auto uiteraard ook ontdaan van voor zo'n scheurneus 'nutteloze' luxe, waardoor het gewicht met 1.050 kilo maar liefst 200 kilo lager ligt dan bij de reguliere en allang uitverkochte dichte Huayra. Het kloppend hart in de Huayra R is de een atmosferische 6.0 V12, maar die levert in de Huayra R maar liefst 850 pk. Daarmee is-ie 23 pk sterker dan de voorheen krachtigste Huayra, de Tricolore, en 100 pk sterker dan de Zonda R. Het maximumkoppel bedraagt 750 Nm en dat is opvallend genoeg juist relatief 'weinig', al moet-ie het natuurlijk zonder turbo's doen.

Pagani zegt samen met het aan Mercedes gelieerde HWA te hebben gewerkt aan deze speciale krachtbron voor de Huayra R, al zal dat in de basis natuurlijk de bekende V12 zijn die je ook in de reguliere Huayra treft. De Huayra R, die de V12 tot 8.250 tpm laat schreeuwen, stuurt de krachten in via een sequentiële zesbak naar de 19-inch achterwielen waar Pirelli P Zero-rubbers op zitten. Volgens Pagani moet het geluid van de V12 in combinatie met het unieke speciaal ontwikkelde uitlaatsysteem doen denken aan de Formule 1-auto's van vroeger. Dat kunnen we ons wel voorstellen.

Wat levert dat allemaal voor prestatiecijfers op, vraag je je ongetwijfeld af. Nou, helaas houdt Pagani dat nog even geheim. Het zegt in ieder geval wel dat er bij een snelheid van 320 km/h 1.000 kilo downforce wordt gegenereerd, dus die snelheid haalt-ie sowieso. Dat is echter niet echt een verrassing, want dat kan de gewone Huayra ook. We zijn benieuwd of de Huayra R de 400 km/h aan kan tikken, het zou ons niet verbazen. 0 naar 100 km/h is waarschijnlijk in pakweg 2 seconden wel gepiept. In de bochten moet-ie helemaal z'n mannetje kunnen staan, dankzij een speciaal grotendeels uit aluminium opgetrokken onderstel, elektronisch instelbare demping, dubbele whisbones en Brembo-schijven met zes zuigers per remklauw.

Ben je hebberig geworden? Dan moet je helaas waarschijnlijk even de loterij winnen of van hele goede huize komen, want Pagani vraagt niet minder dan € 2,6 miljoen exclusief belastingen voor de Huayra R. Er worden er slechts 30 van gemaakt.