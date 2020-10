Overfinch viert Amerikaans jubileum met speciale editie

Overfinch heeft zich al eens eerder uitgeleefd op de vernieuwde Range Rover. Voor de Sandringham Edition gaat de tuner uit het Engelse Leeds duidelijk voor een wat subtielere aanpak. Hij is gespoten in de kleur Nebula Black, zwart met een vleugje paars. In de 22-inch wielen is die kleur eveneens doorgevoerd. De bodykit is ongewijzigd, wat betekent dat de voorbumper relatief subtiel oogt. Alleen de luchtinlaten zijn wat groter geworden. De zijskirts zijn eveneens licht gewijzigd, waarbij Overfinch de 'sleuven' in de voorste portieren een eigen invulling geeft. Minder subtiel is de achterbumper, die met een grote diffuser en dito uitlaten zijn aanwezigheid niet bepaald onder stoelen of banken steekt. Die uitlaten zijn overigens aangepast en voorzien van een variabel kleppensysteem. Hierdoor moet de supercharged V8 desgewenst nog agressiever kunnen klinken.

Hoeveel vermogen die V8 precies heeft, vermeldt Overfinch niet. Voor de Range Rover LWB zijn er twee varianten beschikbaar, waarvan hoogstwaarschijnlijk de sterkste variant met 565 pk onder de kap ligt. In het interieur van de Range Rover heeft Overfinch het leer eruit gehaald en vervangen voor een eigen trim. Het witte leer is standaard voor de Sandringham Edition, met een diamantpatroon op de stoelen en in de deuren. Om de match met het exterieur compleet te maken, zijn er donkerpaarse details aanwezig op de armsteunen en de lijnen op de stoelen. Ook de wollige vloermatten zijn in die kleur uitgevoerd. Verder heeft Overfinch de deurgrepen en de draaiknop van de automaat opnieuw gefreesd en voorzien van een patroontje.

De Range Rover-logo's zijn vervangen door exemplaren van Overfinch om verder te benadrukken dat je niet zomaar in een dertien-in-een-dozijn Range rolt. In het interieur van de Sandringham Edition bevindt zich een plaquette die aangeeft met welke van de vijf exemplaren je van doen hebt. Meer gaat Overfinch er namelijk niet van bouwen.