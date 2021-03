Over vier jaar moeten er tien keer zoveel laadpunten in parkeergarages voor elektrische auto's zijn dan nu het geval is. In 2025 moet er bij gemiddeld één op de twintig plekken (5 procent) in parkeergarages een laadpaal zijn. In 2030 moet er bij één op de tien parkeerplekken een staan. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) en Vexpan, een vereniging voor parkeren, maken daar donderdag afspraken over.

Het aantal elektrische auto's stijgt steeds sneller. In 2020 was bijna een kwart van alle personenauto’s die in Nederland nieuw werden verkocht elektrisch. Momenteel zijn er echter in twee derde van de ongeveer vierhonderd parkeergarages (met zo'n 450 parkeerplaatsen) geen mogelijkheden om elektrische auto's op te laden. Daar moet snel verandering in komen, daarom wil de overheid in samenwerking met Vexpan de komende jaren inzetten op een forse uitbreiding van het aantal laadpunten in parkeergarages.

Vexpan - waarbij 120 garagehouders, gemeenten en branchepartijen zijn aangesloten - onderzocht wat er nodig is om aan de behoefte hiervoor te voldoen. Het is volgens het platform nodig om de laadpalen zo slim mogelijk te plaatsen, omdat elektrische auto's andere risico's met zich meebrengen dan benzineauto's. Zo moet er bijvoorbeeld nagedacht worden over hoe een parkeergarage is voorbereid op een brand in een elektrische auto. De brandweer kwam vorig jaar al met adviezen hierover.

Van Veldhoven noemt de afspraken een goede stap. "Als je met de auto op pad bent is parkeren in een parkeergarage vaak een goede optie. Hoe fijn is het dan als je je auto makkelijk kwijt kunt en de batterij na je afspraak weer vol zit. Met deze afspraken komt dat een stap dichterbij. Dat geeft zekerheid en comfort." André Wielaard, voorzitter van Vexpan: "We gaan actief met elkaar aan de slag om kennis te delen en belemmeringen weg te nemen, zodat de betrokken partijen dit zo goed en efficiënt mogelijk kunnen uitvoeren. Daarmee ondersteunen we tevens het streven van veel gemeenten om het aantal parkeerplekken op straat te reduceren en meer gebruik te maken van garageparkeren."