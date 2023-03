Opvolger Opel Grandland wordt elektrisch, komt in 2024

Stellantis steekt €130 miljoen in zijn productiefaciliteit in het Duitse Eisenach. Dat doet het natuurlijk niet zonder reden. Het gaat er namelijk de volledig elektrische opvolger van de Opel Grandland bouwen.

De SUV die Opel in 2017 als Grandland X presenteerde en die de in 2021 op het model doorgevoerde facelift simpelweg Grandland heet, vindt in 2024 opvolging in een volledig nieuw model. Net als de huidige Opel Grandland zal dat nieuwe model in het Duise Eisenach van de band lopen. Moederbedrijf Stellantis investeert nu €130 miljoen in die Duitse productiefaciliteit. Er moet namelijk het nodige omgebouwd worden. De opvolger van de Opel Grandland wordt namelijk een heel ander soort auto.

Wordt de opvolger van de Opel Grandland dan geen SUV meer? Dat wel, maar in tegenstelling tot het huidige model komt de Grandland-vervanger enkel beschikbaar met volledig elektrische aandrijflijnen. Dat is feitelijk niet heel verrassend. De huidige Grandland is een zustermodel van auto's als de Peugeot 3008 en 5008 en over de opvolgers van die auto's is inmiddels ook bekend dat ze alleen met elektrische aandrijflijnen op de markt komen. Net als die elektrische Peugeot e-3008 en e-5008 komt de auto die de Opel Grandland gaat vervangen op het STLA Medium-platform te staan, een variant van de STLA-platformfamilie die is gereserveerd voor volledig elektrische modellen.

Over de elektrische e-3008 waar de opvolger van de Opel Grandland een zustermodel van wordt, gaf Peugeot al weg dat het model beschikbaar komt met drie verschillende aandrijflijnen, waaronder een vierwielaangedreven versie met twee elektromotoren. De Peugeot e-3008 krijgt een actieradius van tot 700 kilometer. Iets vergelijkbaars verwachten we voor de straks nieuwe elektrische SUV van Opel. Hoe het model gaat heten, weten we nog niet. Hij wordt in de tweede helft van 2024 gepresenteerd. De Peugeot e-3008 komt al eind dit jaar. Opel verkoopt naar eigen zeggen vanaf 2028 in Europa alleen nog volledig elektrische modellen.