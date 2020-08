Opnieuw forse groei autoverkopen China

In China blijft de verkoop van nieuwe auto's flink boven het niveau van vorig jaar uitkomen. Op maandelijks niveau, weliswaar. Over het hele jaar gezien is de klap van de coronacrisis nog duidelijk te zien.

In de maand juli werden er in China maar liefst 16,4 procent meer nieuwe auto's geregistreerd dan in dezelfde maand vorig jaar. 2,11 miljoen auto's vonden een eerste eigenaar. Dat blijk uit cijfers van de Chinese brancheverenging CAAM. Opnieuw een maand waarin de verkopen flink opveerden vergeleken met vorig jaar. Voor de vierde maand op rij kwam het aantal nieuw verkochte auto's hoger uit dan in 2019. Het is duidelijk dat de coronacrisis hier, hoe gek het misschien ook klinkt, voor verantwoordelijk is. Uitgestelde aanschaf, maar ook de grotere hang naar persoonlijk vervoer stuwen - waarschijnlijk tijdelijk - de vraag op.

Vooral de Chinese fabrikanten Geely en Great Wall deden goede zaken in juli. Van de buitenlandse merken zag vooral Toyota de verkopen flink aantrekken. Overigens trekt ook de verkoop van alternatief aangedreven auto's weer aan. Plug-ins, hybrides en BEV's gingen 19,3 procent vaker over de spreekwoordelijke toonbank dan in juli vorig jaar. Dat terwijl de verkoopcijfers in de afgelopen 12 maanden steevast lager uitkwamen dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Hoewel de verkoop van nieuwe auto's nu dus een enorme opleving kent, is het leed van de lockdownmaanden nog altijd niet gecompenseerd. Over heel 2020 staat de teller op 12,37 miljoen verkochte nieuwe auto's in China, 12,7 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Reuters tekent op dat de CAAM rekening houdt met twee vervolgscenario's. De verkoop kan zo doorgaan en vervolgens weer stabiliseren; dan voorziet men een dip van 10 procent over heel 2020 ten opzichte van vorig jaar. Bij een eventuele opleving van het coronavirus kunnen de autoverkopen in het ergste geval alsnog 20 procent lager uitkomen dan in 2019.