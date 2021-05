Opel Omega A - Facelift Friday

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

De Opel Omega A was bij zijn aantreden eind 1986 een moderne, gestroomlijnde verschijning en zijn komst betekende een flinke stap voorwaarts ten opzichte van zijn voorganger, de Rekord E. Toch wilde Opel hem opgefrist het laatste decennium van de 20e eeuw in laten gaan.

Opel pakte de facelift van de Omega een beetje aan zoals het eerder al de laatste generatie Kadett een fris smoelwerk bezorgde. Minder lamellen in de grille, minder grijze kunststof in de neus, alsof dat de opdracht was aan de designers die ervoor moesten zorgen dat diverse Opels nog wat jaartjes aan hun bestaan konden vastplakken.

En zo stond er in oktober 1989 een Omega in de showrooms met een grille die opener was en die bovenin een dikke chromen rand had. De bumpers kregen wat meer vorm en zag je voor de facelift nog Omega’s met zwarte bumpers - je kon de auto die een beetje tussen hogere middenklasse en executive segment in zweefde zelfs als kale LS krijgen - na de modeljaarwijziging was de onderkant van de bumpers altijd voorzien van dezelfde lak als de carrosserie. Deze facelift is een mooi voorbeeld van hoe een auto opeens een stuk frisser uit de ogen kan kijken, vooral ook door de koplampen met helderder glas. Dat was het tovermiddel voor een facelift in die dagen.

De achterzijde werd uiteraard op dezelfde subtiele wijze aangepakt. Bij de dikke 3000, die al andere bumpers had, vielen de wijzigingen minder op. En de bruutste aller Omega’s, de Lotus, kwam pas uit na de facelift.

De Omega A hield het vol tot 1994, er stond dat jaar een nieuwe generatie klaar die op zijn beurt weer in 1999 onder het mes ging, maar die geüpdatete Omega B schotelden we je eerder al eens voor in een aflevering van Facelift Friday.