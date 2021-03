Opel Grandland X krijgt spoedig een facelift

De Mokka was de eerste Opel die is gehuld in de nieuwe designtaal van het merk. Inmiddels heeft ook de Crossland een Mokka-achtige snuit en ook Grandland X krijgt spoedig het actuele familiegezicht aangemeten. Die herziene Grandland X is nu voor het eerst in het openbaar betrapt.

De nieuwe designtaal van Opel behelst een aantal kenmerkende elementen, al is de 'Opel Vizor' misschien wel het meest opvallende kenmerk. Dat kennen we al van de Mokka en zit in feite helemaal voorop de auto. Het betreft het relatief vlak ogende, donkere paneel waarin de koplampen en het merklogo zijn ondergebracht. Op de in 2020 vernieuwde Crossland X, die bij zijn bijpuntsessie zijn 'X' verloor, is in zekere zin ook al iets Vizor-achtigs te zien. Grote broer Grandland X gaat binnenkort ook onder het mes en afgaande op deze spionagefoto's krijgt ook die SUV een andere neus aangemeten.

Natuurlijk zal de 'Opel Vizor' op de Grandland X, die straks net als de Mokka en Crossland geen 'X' meer in zijn naam heeft, minder heftig tot uiting komen dan op de Mokka. Het blijft immers een facelift. Reken in ieder geval op herziene koplampen, andere bumpers en op een fors plattere grille tussen de koplampen. Ongetwijfeld voert Rüsselsheim ook in het interieur enkele wijzigingen door, al moet je hier niet op heel heftige wijzigingen rekenen. Op technisch vlak verwachten we geen ingrijpende aanpassingen. Reken in ieder geval op de terugkeer van de 130 pk 1.2 Turbo en ook de 224 pk sterke Hybrid en de Hybrid4 van 300 pk staan straks weer in de prijslijst.

Sinds de Nederlandse marktintroductie van de Grandland X in 2017 zijn er in ons land 11.385 exemplaren verkocht. In 2019 had de auto zijn Nederlandse topjaar, toen verlieten 4.553 stuks de showoom.