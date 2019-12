Tweede plug-in hybride voor Opel Grandland X

Opel breidt het Grandland X-gamma uit met een tweede plug-in hybride variant. In tegenstelling tot de reeds bekende plug-insmaak is deze tweede stekkervariant voorwielaangedreven.

Medio dit jaar schoof Opel een Grandland X met een plug-in hybride aandrijflijn naar voren: de Hybrid4. Deze stekkersmaak beschikt dankzij een 200 pk sterke geblazen 1.6 én twee elektromotoren die elk 110 pk leveren over een systeemvermogen van 300 pk. Deze vierwielaangedreven plug-in krijgt gezelschap van een tweede stekkerversie, een bescheidener exemplaar met voorwielaandrijving.

De tweede plug-in-Grandland X draagt de naam Hybrid en beschikt over een 181 pk sterke variant van de bekende 1.6 Turbo, een benzinemotor die in dit geval samenwerkt met een enkele 110 pk sterke elektromotor. Systeemvermogen ligt op 225 pk. Daarmee is een sprint vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h in 8,9 tellen achter de rug. Z'n topsnelheid: 225 km/h. Het accupakket van de Grandland X Hybrid is met een capaciteit van 13,2 kWh identiek aan die van de krachtigere Grandland X Hybrid4. Opel belooft een elektrische actieradius van 57 WLTP-kilometers en daarmee komt de SUV op elektrokracht enkele kilometers verder dan de Hybrid4 die puur op stroom tot 50 kilometer elektrisch vooruit kan. Schakelen gaat met dezelfde achttraps automaat als in de Hybrid4.

Nederlandse prijzen zijn vooralsnog niet bekend. Opel komt in een later stadium met volledig elektrische versies van auto's als de Combo, Combo Life en Zafira Life. In 2024 moet van elk model van Opel een geëlektrificeerde versie leverbaar zijn.