In 'Uit de Oude Doos' blikken we terug op vervlogen tijden. We pakken de AutoWeek van precies 30 jaar geleden erbij en lichten een opvallende test, reportage, trend of nieuwsverhaal uit. Wat speelde er in de tijd dat er nog gloednieuwe Fords Escort en Opels Astra F in de showroom stonden?

Dat er veel veranderd is in de afgelopen dertig jaar, blijkt wel uit de triotest die we treffen in AutoWeek 32 uit 1992. Toen mocht de Renault 19 Sedan het opnemen tegen twee nieuwe concurrenten: de Volkswagen Vento en Opel Astra Sedan.

In 1992 kon je nog bij bijna elke autodealer tegen een gloednieuwe sedan in de compacte middenklasse aanlopen. Het was destijds nog heel gewoon dat er naast de hatchback ook een versie-met-kont verscheen. Van de toen nog kakelverse Opel Astra F en Volkswagen Golf kwamen die ook. In het geval van de Golf was dat de Vento, bij de Astra was het simpelweg de Astra Sedan. Die twee nieuwkomers mochten het exact dertig jaar geleden opnemen tegen de meer ervaren Renault 19 Sedan, die voor de facelift nog Chamade heette.

Hoewel de Renault 19 in de basis de oudste van het drietal was, kwam de facelift van de 19 na de introductie van de Astra en Vento. Dat maakte de 19 Sedan in wezen juist weer de meest verse van het stel, al was wel duidelijk dat de Astra en Vento moderner in elkaar staken. Het zou dan ook geen makkelijke opgave worden om de twee Duitse concurrenten te overtreffen. Dat begon al met het uiterlijk, want ondanks de facelift was aan de 19 Sedan wel af te zien dat-ie nog uit een wat ander tijdperk stamde. Tussen de opgefriste neus en kont zat een relatief eenvoudig vormgegeven 'middenschip'. Aan boord van de 19 had de tijd echter gelukkig niet stilgestaan en dus keek je tegen een veel moderner dashboard aan dan je in voorganger Chamade trof. Op dat vlak kon de 19 Sedan prima meekomen met de andere twee.

Op één belangrijk punt overtrof de 19 Sedan zelfs zijn nieuwere concurrenten nog. Een niet onbelangrijk punt, nota bene. Achterin de 19 Sedan was namelijk tot 1.352 liter bagageruimte tevoorschijn te toveren als je de achterbank neerklapte, 152 liter meer dan in de Astra Sedan en zelfs 467 liter meer dan in de Vento. Wat dan wel weer minder was, was de standaard ruimte zonder de bank plat. Die bedroeg 463 liter, tegenover respectievelijk 500 en 550 liter in de Astra en Vento.

Aan boord van de drie viel op hoe comfortabel de Renault 19 Sedan nog altijd was, mede dankzij zijn stoelen. Ook wilde de 1.7 er wel lekker aan trekken. De R19 kwam in 12,3 seconden van 0 naar 100 km/h, de Astra Sedan in 14 seconden en de Vento in 14,4 seconden. Allen met 75 pk vermogen. Hier speelde het hogere gewicht van de Vento (1.049 kilo versus 990 (Astra) en 980 (R19) hem parten. Wel kwamen de Astra en Vento verfijnder uit de hoek dan de Renault. Zo was er minder motorgeluid te horen in die twee auto's, was de bekleding van de stoelen wat moderner en hadden ze (in tegenstelling tot de R19) in hoogte verstelbare gordels achterin.

Al met al konden we concluderen dat de Renault 19 Sedan mede dankzij de facelift zijn jongere tegenstrevers nog aan kon, zij het met enkele zaken die zijn werkelijke leeftijd toch iets begonnen te verraden. De prijs was scherp genoeg: fl.31.095 kostte de 19 Sedan als 1.7 RN, de Astra Sedan 1.6i GL kostte fl.31.625. De Vento CL was met fl.34.495 beduidend duurder. Daar kreeg je overigens wel een betere standaarduitrusting voor terug. Als jij met dit alles op een rijtje een keuze had moeten maken in 1992, welke was het dan geworden?