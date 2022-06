Opel Astra (1995) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Een liefhebbersauto pur sang is een Opel Astra F misschien niet, al zullen natuurlijk de GSI'tjes en wellicht ook de cabrio's bij Opel-adepten echt nog wel eens onderwerp van gesprek zijn. Of dat ook geldt voor de Astra F sedan, wagen we te betwijfelen. Het is voor deze Astra sedan te hopen dat er toch iemand rondloopt die er een zwak voor heeft. Dit is namelijk een auto die het dubbel en dwars verdient om na 25 keurige jaren in handen van iemand te komen die zich er met alle liefde over ontfermt.

De Opel Astra F is überhaupt echt een zeldzaamheid aan het worden, maar al helemaal de Astra-met-kont. Dat maakt het extra leuk dat dit ook nog eens een keurige is, met slechts 1,5 ton op de teller en zo op het oog een voor zijn leeftijd bijzonder net ex- en interieur. De vorige eigenaar reed 'm zestien jaar. Dat wekt vertrouwen. Die had heerlijk pretentieloos vervoer en is daar zo te zien zuinig mee omgesprongen.

Hoewel de Astra vast nog wel prima zal rijden, wordt het vanwege de uitvoering wel een beetje een Spartaanse ervaring. Dat verraden de niet-meegespoten bumpers al wel enigszins. We hebben hier namelijk een Astra GL en dus gaan de ramen voor en achter met raamslingers open, er zit geen airconditioning in en de knoppen die er wel in zitten, zijn zo'n beetje op één hand te halen. Helemaal de instapversie is het overigens niet, die had een 1.4. Deze groene heeft een 1.6, die met zijn 71 pk in ieder geval nog wel voor aardig acceptabele prestaties zorgt. Bovendien heeft-ie de handbak en niet de ook leverbare viertraps automaat, wat je toch mooi 3 seconden scheelt in een 0 naar 100 km/h-sprint. Wil je van de zomer ermee naar het zonnige zuiden met een karretje erachter? Hoewel je geen haast moet hebben, is het dankzij de trekhaak wel mogelijk.

Sla jij ook al steil achterover van al deze heerlijk eenvoudige pracht? Dan ben je vast blij om te horen dat de Astra voor een relatieve habbekrats op te halen is in Tilburg. Het bedrijf waar-ie staat heeft er een prijskaartje van €999 op gedrukt. De apk is nog geldig tot eind oktober, dus ook daar heb je nog even geen omkijken naar.