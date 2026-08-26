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Geely Monjaro
Geely MonjaroGeely MonjaroGeely MonjaroGeely MonjaroGeely Monjaro
 
Nieuws

Op foto 2 zie je deze nieuwe Geely-SUV in vol ornaat

Ook voor Europa

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Dat is nog eens handig: een teaser van een auto die we je ook meteen helemaal kunnen laten zien. De Geely Monjaro EM-i is stiekem namelijk helemaal niet nieuw, maar zijn komst naar Europa is dat wel.

Geely is met onder meer Volvo al heel lang actief in Europa, maar begint nu ook zijn eigen modellen hier te lanceren. Dat begon met de elektrische E5 en plug-inhybride Starray, vond navolging in de kleine en goedkope E2 en krijgt binnenkort nogmaals een vervolg met de komst van een nieuw topmodel. Die Monjaro, vernoemd naar de berg Kilimanjaro in Afrika, is een forse SUV die met een lengte van 4,77 meter vergelijkbaar is met een Volkswagen Tayron. Hij komt als plug-inhybride naar ‘wereldwijde markten’, belooft Geely, waar Automotive News meteen maar bij bevestigt dat het ook om Europa zal gaan.

De Geely Monjaro ziet er met zijn grote grille, traditionele deurgrepen en stoere SUV-proporties prettig behoudend uit in het hedendaagse autolandschap. Het interieur voorziet in het uiterst modieuze aantal van drie grote schermen, maar vat die schermen wel in een opnieuw vrij behoudende, ogenschijnlijk mooi afgewerkte omgeving met een ‘warme’ uitstraling. Het groenige bekledingskleurtje van de foto’s mag wat ons betreft standaard zijn, maar komt wellicht helemaal niet naar Europa.

De export-Manjaro heet voluit Manjaro EM-i en zal een vooralsnog ‘heffingsvrije’ plug-inhybride zijn met een flink elektrisch bereik en vierwielaandrijving. Hoogstwaarschijnlijk gaat het om een 1,5-liter driecilinder, een vermogen van dik 400 pk, een relatief enorme 29 kWh-accu en een elektrisch bereik van riant meer dan 100 kilometer, maar officiële Europese specificaties zijn er nog niet. Die volgen als GEely klaar is met teasen en ons gewoon vertelt wat wij Europeanen van de in 2021 gepresenteerde SUV kunnen verwachten.

Ontdek deze occasions: Heb je ze al gezien?

Geely E5 Max+ 68 kWh | 19" | Stoelmassage | Stoelventilatie | Stoelverwarming | 360 Camera | Warmtepomp | Flyme audio | Panoramisch schuifdak | Elektrische bedienbare achterklep |

Geely E5

Max+ 68 kWh | 19" | Stoelmassage | Stoelventilatie | Stoelverwarming | 360 Camera | Warmtepomp | Flyme audio | Panoramisch schuifdak | Elektrische bedienbare achterklep |

  • 2026
  • 10 km
  • Elektrisch
  • 160kW/218pk

Automatisch

Online sinds vandaag
Nieuwenhuijse Zevenaar
€ 39.140
Geely E5 Pro+ 68 kWh | Verw. en Geventileerde voorstoelen | Warmtepomp | 360graden Camera | PDC achter |

Geely E5

Pro+ 68 kWh | Verw. en Geventileerde voorstoelen | Warmtepomp | 360graden Camera | PDC achter |

  • 2026
  • 2.250 km
  • Elektrisch
  • 160kW/218pk

Automatisch

Online sinds vandaag
Nieuwenhuijse Zevenaar
€ 38.899
Geely Starray 1.5 Max+ | 136km Elektrisch bereik | Stoelverwarming voor + achter | 360 camera | Flyme premium sound | Panoramadak | Massage stoelen | Stuurverwarming |

Geely Starray EM-i

1.5 Max+ | 136km Elektrisch bereik | Stoelverwarming voor + achter | 360 camera | Flyme premium sound | Panoramadak | Massage stoelen | Stuurverwarming |

  • 2026
  • 3.000 km
  • Elektro/Benzine
  • 193kW/262pk

Automatisch

Online sinds vandaag
Nieuwenhuijse Zevenaar
€ 38.899
Geely Starray 1.5 Pro | 83km Elektrisch bereik | Verw. voorstoelen en stuurwiel | 360 Camera | PDC achter | 18 Inch

Geely Starray EM-i

1.5 Pro | 83km Elektrisch bereik | Verw. voorstoelen en stuurwiel | 360 Camera | PDC achter | 18 Inch

  • 2026
  • 2.483 km
  • Elektro/Benzine
  • 193kW/262pk

Automatisch

Online sinds vandaag
Nieuwenhuijse Zevenaar
€ 31.899
Geely E5 Max+ 68 kWh | 19" | Stoelmassage | Stoelventilatie | Stoelverwarming | 360 Camera | Warmtepomp | Flyme audio | Panoramisch schuifdak | Elektrische bedienbare achterklep | Ivory White |

Geely E5

Max+ 68 kWh | 19" | Stoelmassage | Stoelventilatie | Stoelverwarming | 360 Camera | Warmtepomp | Flyme audio | Panoramisch schuifdak | Elektrische bedienbare achterklep | Ivory White |

  • 2026
  • 10 km
  • Elektrisch
  • 160kW/218pk

Automatisch

Online sinds vandaag
Nieuwenhuijse Zevenaar
€ 39.640
Geely Starray EM-i 1.5 Max+ | 136km Elektrisch bereik | Stoelverwarming voor + achter | 360 camera | Flyme premium sound | Panoramadak | Massage stoelen | Stuurverwarming |

Geely Starray EM-i

1.5 Max+ | 136km Elektrisch bereik | Stoelverwarming voor + achter | 360 camera | Flyme premium sound | Panoramadak | Massage stoelen | Stuurverwarming |

  • 2026
  • 10 km
  • Elektro/Benzine
  • 193kW/262pk

Automatisch

Online sinds vandaag
Nieuwenhuijse Zevenaar
€ 37.640

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Geely

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