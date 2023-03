Grand Prix van Oostenrijk blijft voorlopig op de F1-kalender

Goed nieuws voor het Formule 1-team van Max Verstappen en Red Bull Racing: de 'thuisrace' van het team, die Max Verstappen al drie keer won, blijft voorlopig onderdeel van de racekalender. De organisatie achter de Red Bull Ring verlengt zijn contract met de Formule 1 tot en met 2027. Dit jaar wordt de race voor de tiende keer 'in moderne vorm' gereden. Van 2004 tot en met 2013 kwam de Formule 1 er niet, maar sinds 2014 elk jaar - en de komende jaren dus ook.

Het circuit ligt centraal in Oostenrijk en is redelijk goed bereikbaar vanuit Nederland. Mede daardoor is het een van de populairste Formule 1-races voor Nederlandse fans. Dat geldt al helemaal sinds Max Verstappen van de partij is. Afgelopen jaar waren er zo'n 60.000 Nederlanders aanwezig om hun landgenoot - tevergeefs - als eerste over de finishlijn te juichen. Na een gewonnen sprintrace, waarvan er dit jaar overigens ook weer een plaatsvindt in Oostenrijk, was Charles Leclerc Verstappen bij de hoofdrace op zondag te snel af.

Dat leidde vooral bij de Nederlandse supporters tot ongenoegen, waarop sommigen zich misdroegen en in opspraak kwamen. De Formule 1 besloot na afloop het ongepaste gedrag van de Nederlandse fans te onderzoeken, maar het is nog niet bekend of dat gevolgen heeft voor de bezoekers van de race van dit jaar. Die vindt plaats op 2 juli.