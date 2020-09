Ook Peugeot 5008 onder het mes

Onlangs werd de inmiddels vier jaar oude 3008 vrij ingrijpend gefacelift en logischerwijs staat die zelfde bijsnijsessie gepland voor de grotere 5008 die plek biedt aan zeven in plaats van aan maximaal vijf inzittenden. Net als de 3008 krijgt de vernieuwde 5008 een volledig nieuwe snuit aangemeten waarbij het beeld voornamelijk wordt bepaald door een nieuwe, frameloze grille die optisch doorlopen onder de koplampen. Vanuit deze nieuwe koplampen, waar door het reeds genoemde designelement een 'hapje' uit wordt genomen, lopen twee verticale ledstrips de nieuwe bumper in. Deze 'slagtanden' kennen we al van auto's als de 208, 2008 en 508. Bovenop de motorkap is, opnieuw net als bij auto's als de 508 en sinds kort 3008, modelnaam '5008' te lezen.

De optische aanpassingen aan de achterzijde zijn een stuk minder ingrijpend, al bestrijkt Peugeot ook hier het geheel met de kwast der vernieuwing. De 5008 profiteert van de komst van nieuwe full-ledachterlichten met dynamische richtingaanwijzers en krijgt een herziene achterbumper. In het interieur monteert Peugeot een nieuw display dat bij het infotainmentdiplay hoort. Het scherm heeft een diameter van 10 inch en kan overweg met zowel Apple CarPlay als Android Auto. Ook herziet Peugeot het digitale 12,3-inch grote digitale instrumentarium op detailniveau. Alle niet-plug-insmaken beschikken voortaan standaard over een keuzeknop om het karakter van de 5008 in de standen Normal, Sport en Eco te zetten.

Techniek

Net als de 508 is de 5008 voortaan beschikbaar met 'Night Vision', een systeem waarmee dankzij infraroodtechniek in het digitale instrumentarium in het donker ver voorbij de lichtbundel gekeken kan worden. Andere nieuwe systemen: de 5008 met achttraps automaat beschikt voortaan over adaptieve cruise control met Stop & Go-functie en de SUV maakt kennis met systemen als Lane Position Assist en uitgebreidere versies van een noodremsysteem en verkeersbordherkenning.

Op de internationale motorenlijst komen aanvankelijk twee benzine- en twee dieselmotoren te staan. Op benzinevlak is er de 130 pk en 230 Nm sterke 1.2 PureTech-driecilinder die te krijgen is met een handgeschakelde zesbak en met een automaat met acht verzetten. Daarboven staat de altijd aan een automaat gekoppelde 180 pk en 250 Nm sterke 1.6 Puretech met vier pitten. Dieselen kan met de 130 pk sterke BlueHDi, een 1.5 die met handbak en met automaat te krijgen is. Ook op dieselvlak is de voorlopige topper 180 pk sterk. Deze Puretech 180 is een 400 Nm sterke machine die altijd is gekoppeld aan de automaat met acht versnellingen. In tegenstelling tot de 3008 komt er van de 5008 vooralsnog geen plug-in hybride variant.

Specifieke informatie voor de Nederlandse markt, evenals prijzen, zijn op het moment van schrijven nog niet bekend.