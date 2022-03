Ook Ionity biedt gratis laden aan in buurlanden Oekraïne

De actie van Ionity loopt in ieder geval gedurende de hele maand maart. Daarmee volgt Ionity Tesla, dat eergisteren al zijn superchargers in geselecteerde gebieden in Polen, Slowakije en Hongarije gratis open stelde. In tegenstelling tot Tesla zijn alle snelladers van Ionity in die landen gratis te gebruiken. Ionity wil daarmee niet alleen vluchtelingen uit Oekraïne steunen, maar ook de mensen in de omringende landen die hen helpen. Heel veel snelladers zijn er overigens nog niet in de regio. In het westen van Polen heeft Ionity zeven snellaadstations, in Slowakije staat er eentje bij Bratislava en in Hongarije staan er vier in de regio rondom Boedapest.

Het is de eerste keer dat Ionity, eigendom van onder meer BMW, Mercedes-Benz, Hyundai, Ford en de Volkswagen Group, zo'n actie opzet. Tesla deed dat eerder al bij de overstromingen in Duitsland, België en Limburg. Ionity is momenteel ook een stuk minder groot dan het Supercharger-netwerk van Tesla, maar daarin moet verandering komen. Rond 2025 wil de laadexploitant zo'n 7.000 snelladers hebben. Momenteel heeft Ionity 407 locaties met in totaal 1.641 snelladers.