Ook helemaal nieuw: Nissan Frontier

Normaal gesproken beginnen we nu met het eigenlijke nieuws, maar deze Frontier verdient enige introductie. Tot nu toe was een Frontier in Noord-Amerika namelijk identiek aan de Nissan Navara, een model dat ook in onder meer Europa een vaste waarde is in het pick-up-segment. Met de introductie van de huidige Navara in 2014 werd echter al duidelijk dat er op dat vlak wat zou veranderen. De Amerikanen deden namelijk niet mee met deze modelwissel en behielden tot de dag van vandaag de oude Frontier, het model dat als Navara al sinds 2004 bestaat.

Rugged

Nissan gaf vorig jaar zelfs nog zo’n ‘nieuwe oude’ Frontier weg aan een klant die met zijn vorige exemplaar maar liefst een miljoen mijl reed. Deze Brian Murphy had zijn nieuwe ‘truck’ wellicht liever dit jaar gekregen, want de nieuwe Frontier ziet er een stuk serieuzer uit. Net als bij de SUV’s in deze klasse spelen offroad-capaciteiten en vooral een offroad-waardige uitstraling een veel grotere rol dan voorheen. Het persbericht staat dan ook vol met nieuws over vierwielaandrijving die ‘on the go’ inschakelbaar is, een ‘rugged’ design en allerlei hulpjes voor als het er ruig aan toe gaat.

Om de losgeweekte Frontier meer geschikt te maken voor het Amerikaanse autolandschap is de ‘truck’ ook groter geworden dan z’n voorganger, al blijft hij natuurlijk kleiner dan de met name in de VS ongekend succesvolle klasse waarin de Ford F-150 en Nissan Titan opereren.

Opbergruimte

Net als de buitenkant oog het interieur behoorlijk stoer en onverzettelijk. Het dashboard is duidelijk functioneler van aard dan dat van de modieuzere Pathfinder, wat voor een ‘bedrijfswagen’ als de Frontier natuurlijk geen verrassing is. Toch krijgt ook de Frontier een groot touchscreen mee. Daarnaast belooft Nissan dat de auto klasseleider is als het gaat om opbergruimte in het interieur, een onderdeel waarop pick-ups toch al vaak heel goed scoren. Ook achterin lijkt aan ruimte geen gebrek, dankzij een riante dubbele cabine.

Pathfinder

Hoewel de Pathfinder en de Frontier door de marketing-afdeling van Nissan duidelijk aan elkaar worden gelinkt, zijn het ook onderhuids toch echt andere beestjes. De body-on-frame Frontier krijgt zelfs een andere motor mee, een 3,8-liter V6 die vooral meer koppel biedt dan de 3.5 van de Pathfinder.

Met de komst van deze generatie is de Frontier niet alleen definitief losgeweekt van ‘onze’ Navara, maar ook van de Pathfinder. De vorige Frontier was nog een direct broertje van de Pathfinder van de derde generatie, een auto die tussen 2004 en 2012 in de wereldwijde showrooms stond. De auto’s waren zelfs tot en met de voordeur gelijk.

Mid-size

Pick-ups zijn in Amerika duidelijk anders gepositioneerd dan in de rest van de wereld. De grotere klassen, dus vanaf de F-150 en hoger, zijn behalve in Noord-Amerika en een handjevol landen elders op de wereld eigenlijk alleen via grijze import verkrijgbaar en blijven dus een grotendeels Amerikaans fenomeen. De klasse daaronder, die waarin de Frontier opereert, is een meer mondiaal gebeuren. Auto’s als de Toyota Hilux, Ford Ranger en dus de Nissan Frontier/Navara zijn de werkpaarden die in Europa, Afrika en Azië goede sier maken, maar soms ook leverbaar zijn in de VS en Canada. Toyota zag echter al snel in dat de Amerikaanse autokoper ook in dit segment andere eisen heeft dan de Europese of Aziatische en kwam al in 1995 met een Tacoma, een Amerikaans alternatief voor de Hilux. Nissan lijkt dat voorbeeld nu definitief te volgen, terwijl de Ford Ranger juist sinds kort weer leverbaar is in de VS.