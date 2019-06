Ook gij: Toyota Tundra Hybrid

Toyota maakt in Europa goede sier door meer en meer hybrides aan te bieden, maar laten we niet vergeten dat het merk elders op de wereld gigantische SUV’s en pick-ups met V8-motoren verkoopt. Deze Tundra Hybrid lijkt het beste van twee werelden in zich te verenigen.

Het nieuws zit bij deze Tundra vooral onderhuids, dus de foto’s dienen in dit geval vooral als bevestiging van z’n bestaan. De spionagefotograaf laat weten dat deze Tundra zich gedraagt zoals we dat van Toyota-hybrides gewend zijn. De auto rijdt dus elektrisch bij lage snelheden, terwijl bij steviger accelereren de brandstofmotor op subtiele wijze in actie komt.

Het lijkt voor Toyota niet zo’n zware klus om met een hybrideversie van de Tundra te komen, omdat de Japanners voor vrijwel ieder segment inmiddels wel een aandrijflijn op de plank hebben liggen. Voor deze pick-up zou de hybridecombinatie met de 3,5-liter V6 die in onder meer de Lexus LS500h ligt, uitkomst kunnen bieden. Anderzijds zijn auto’s als dit echte werkpaarden. Wellicht is het dus nodig om de krachtbronnen van meer koppel te voorzien, onder meer om een hoger trekgewicht te genereren.

De kans dat de hybride-aandrijflijn nog in de huidige Tundra zal verschijnen, is overigens klein. De auto op de foto’s deelt z’n koets nog wel met het de versie die nu in de showroom staat, maar die loopt in de basis alweer sinds 2006 mee. Deze auto is vermoedelijk dan ook een ‘mule’, die de techniek van de nieuwe Tundra verbergt onder een stevig toegetakeld koetswerk van de ‘oude’.

De Toyota Tundra bindt in de VS de strijd aan met Amerikaanse succesnummers als de Ford F-150, Chevrolet Silverado en Ram 1500. Net als die concurrenten is het een echte body-on-frame-truck, een werkpaard voor zware klussen dus. Het voertuig is op dit moment leverbaar met twee V8-benzinemotoren. De kleinste is een 4.6 met dik 300 pk, de grootste een 5.7 die tot 381 Amerikaanse pk’s komt. Hoewel de Tundra nooit officieel in Nederland is geleverd, zien we het model hier dankzij grijze importeurs en de belastingvoordelen voor bedrijfsvoertuigen toch geregeld rijden.