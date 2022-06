Ook EU-landen steunen verbod op brandstofauto

De Raad van de Europese Unie - waarin de regeringen van de 27 lidstaten zijn vertegenwoordigd - is bijeengekomen en gaat mee in de plannen van de Europese Commissie die de CO2-uitstoot van nieuw verkochte personenauto's en bedrijfswagens in 2035 tot een nulpunt terugbrengen. Dat betekent dat er een streep gaat door de verkoop van auto's met een verbrandingsmotor. Ook is de Raad het eens met de plannen om de CO2-uitstoot van nieuwe auto's in 2030 met 55 procent te verlagen. Voor lichte bedrijfswagens bedraagt dat percentage 50 procent. Verder stemt de Raad in met het plan om per 2030 een eind te maken aan stimuleringsmaatregelen voor de verkoop van elektrische auto's.

Nu de Raad het eens is, kan het met het Europees Parlement onderhandelen over de precieze invulling van de wetten die bovenstaande mogelijk moeten maken. Volgens Autonews is het bijstellen van de CO2-uitstoot in 2030 niet van toepassing op nichefabrikanten - denk aan supercarbouwers. Duitsland zou hebben voorgesteld om de verkoop van auto's die CO2-neutrale brandstoffen lusten toe te staan na 2035.