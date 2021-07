Ten opzichte van 2020 is de groei ook hier bijzonder indrukwekkend. Skoda noteert maar liefst 327,2 procent groei als het gaat om operationele winst in het afgelopen kwartaal, voor een totaal van 974 miljoen euro. Dat zegt echter meer over 2020 dan over 2021. Toch doen we er nog eentje: de omzet steeg met 35,2 procent in het eerste halfjaar, bij een aantal afleveringen dat in dezelfde periode met 20,8 procent is toegenomen. In totaal leverde Skoda in de eerste helft van het jaar 515.300 auto’s af.

Belangrijk is dat Skoda ook ten opzichte van 2019 in de plus staat. Met die 974 miljoen is dat qua winst zeker het geval, want in de eerste helft van 2019 kwam er ‘slechts’ 824 miljoen binnen. Skoda verkocht dit jaar echter wel minder auto’s, want twee jaar terug werden er in een halfjaar tijd nog 620.900 stuks afgeleverd. Dat was destijds bovendien ook al een daling.

In West-Europa kwam de verkoopgroei over het eerste halfjaar op 30,9 procent, maar elders ging het nog harder. Zo wist Skoda in Oost-Europa 35 procent meer te verkopen, in India 31,2 procent meer en in Rusland zelfs 54,3 procent. Wel opvallend is dat de zaken er in China heel wat minder rooskleurig uitzien. Skoda verkocht hier maar liefst 43,1 procent minder dan in 2020, met 44.000 in plaats van 77.400 stuks.

Het populairste model wereldwijd is nog altijd de Octavia, met 121.000 stuks en 9,3 procent groei. Daarna volgen wel drie SUV’s: de middelgrote Karoq staat op 2, de compacte Kamiq op 3 en de grote Kodiaq op de vierde plaats.