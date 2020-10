Omzet Renault met 8 procent gedaald in derde kwartaal

Groupe Renault heeft in het derde kwartaal van 2020 een omzetdaling van 8,2 procent ten opzichte van 2019 genoteerd, maakt het bedrijf bekend. Het Europese marktaandeel nam echter marginaal toe. Dit is met name toe te schrijven aan de Zoe, waarvan de verkoop met maar liefst 150 procent is toegenomen.

De 'Renaulution' waarmee CEO Luca de Meo bij zijn aantreden begin dit jaar op de proppen kwam, lijkt zijn vruchten nog niet helemaal af te werpen. Hij kondigde namelijk een groot bezuinigings- en reorganisatieplan aan, waarbij € 2 miljard bespaard moet gaan worden over een tijdspanne van twee jaar. Winstcijfers heeft Renault nog niet bekend gemaakt, maar de omzetdaling in het derde kwartaal is niet direct reden voor een feestje. Toegegeven, er gloort licht aan de horizon, want in het eerste en tweede kwartaal bedroeg de omzetdaling respectievelijk 19,2 en 46,5 procent. Over de eerste drie kwartalen is de omzet met 26,8 procent gedaald ten opzichte van vorig jaar. De totale verkoop in het derde kwartaal is met 806.320 auto's 6,1 procent afgenomen.

CO2-poule

In Europa alleen heeft Renault 405.223 auto's verkocht, 2,9 procent minder dan in 2019. Is er dan ook nog een positief percentage te melden? Jazeker, want het marktaandeel van Renault is met 0,2 procent toegenomen tot 10,3 procent. Dit is volgens Renault met name toe te schrijven aan de Clio, Captur en Zoe. Van die laatste steeg de verkoop met maar liefst 157,4 procent ten opzichte van vorig jaar. Dit, en het feit dat Renault met de E-Tech modellen meer plug-in hybrids aanbiedt, maakt dat het merk dit jaar op koers ligt de Europese CO2-norm te behalen. Renault heeft zelfs een 'CO2-poule' geopend voor andere fabrikanten om zich bij aan te sluiten.