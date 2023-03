Omzet Fastned bijna verdrievoudigd, wel nettoverlies

Het Nederlandse Fastned noteert opnieuw bijzonder goede groeicijfers. In 2022 nam het aantal laadsessies met maar liefst 114 procent toe tot 2,32 miljoen sessies, het aantal DC-laders groeide met 62 procent tot 1.237 stuks en het aantal klanten nam met 96 procent toe (218.600). Nog grotere groei is er qua omzet. Die verdrievoudigde bijna ten opzichte van vorig jaar. Fastned haalde in 2022 €36 miljoen op met laadsessies, 191 procent meer dan vorig jaar. Er werd in totaal 51,9 GWh elektriciteit verkocht, 148 procent meer dan in 2021.

De bomen reiken tot de hemel dus, zou je denken. Toch blijft Fastned verlieslijdend. Over 2022 werd er een nettoverlies van €22,2 miljoen genoteerd. Een jaar eerder kwam het verlies op €24,6 miljoen uit. Het verlies is dus wel iets minder fors. Dat Fastned nog niet winstgevend is, heeft grotendeels te maken met het feit dat het nog altijd fors investeert in uitbreiding van het aantal laadstations. In 2022 kwamen er 59 stations bij. In 2030 wil Fastned er 1.000 hebben, het zijn er inmiddels 244. Voorlopig gaan de investeringen nog wel even door.