Je eerste liefde vergeet je nooit. Daarom blikken wij samen met trotse eerste autobezitters terug naar die tijd dat ze gingen autorijden met … Ja, met wat eigenlijk? Voor Ben was dat een Goggomobil! Een wat ? Ja, snappen we, dat is een Duitse dwergauto uit vervlogen tijden.

Ben, de Goggomobil ..?

“Een Goggomobil is een zogenoemde dwergauto uit Duitsland met een luchtgekoelde tweetaktmotor met carburateur. Technisch was het eigenlijk een soort overdekte motorfiets. Ik had de sterkste T400-variant met 400 cc, maar ze waren ook te koop met slechts 250 cc. De tweecilinder lag achterin, net zoals de brandstoftank. Vanuit de bestuurdersstoel kon ik precies bij het benzinekraantje komen. De tank raakte weleens leeg tijdens het rijden, dus dan kon ik hem snel op de reservestand draaien … Levensgevaarlijk trouwens.”

Hoe kwam je terecht in die dwergauto?

“Mijn toenmalige vriendin woonde in Göttingen (D), terwijl ik nog bij mijn ouders in Yde woonde, in de punt van Groningen. Om haar te bezoeken was ik aangewezen tot de trein. Dat was een ellenlange reis en bovendien peperduur. Als verrassing had mijn vader de Goggomobil op de kop getikt, zodat ik haar daarmee kon bezoeken. Ik sprong hem om de hals van blijdschap met mijn nieuwe vrijheid en voelde me een hele bink met dat foekepotje.”

Er moest nogal wat versleuteld worden voordat je ermee op pad kon.

“De auto reed rond op het terrein van een verzorgingstehuis en was via een dichtgelaste derde en vierde versnelling begrensd op 20 km/h. Ik werd dus de eerste eigenaar die ermee de openbare weg op ging. Die bak moest weer vrijgemaakt worden en de auto werd opnieuw gekeurd zodat er een kenteken op kwam. Op de foto’s zie ik verschillende kentekenplaten. Ik vermoed dat ik er in eerste instantie een plaat op had gezet die nog in de schuur lag, zodat het niet zo opviel dat hij nog niet gekeurd was en ik ermee kon rijden.”

Vertel eens over die vakantie met je goede vriend Bert.

“Mijn vader zou zich gigantisch veel zorgen maken, dus we hingen thuis het verhaal op dat we gingen kamperen in Monschau. Maar de reis ging eigenlijk naar het Gardameer. Mijn moeder wist dat wel, maar hield haar mond. De eerste stop was bij mijn grootouders in Keulen en daarna Monschau. Vanuit daar stuurden we een ansichtkaart naar huis dat alles goed was verlopen en dat we het leuk hadden in Monschau. Vervolgens reden we in 36 uur in één keer door naar het Gardameer, waar mijn vriendinnetje Karin ook op de camping stond met haar ouders. Daar stuurde ik nog een kaartje van het mooie meer naar opa en oma in Keulen. Dat had ik niet moeten doen, want die werd bezorgd op het moment dat mijn ouders daar stomtoevallig op visite waren. Op dat moment wist mijn vader dus ook precies waar ik uithing met de Goggomobil.”

De auto hield stand, maar je ging bij twee meiden af als een gieter met de Goggomobil. Vertel!

“We zouden 's avonds naar een dancing gaan. Mijn vriendin nam ook een meisje mee voor Bert, dus we waren met ons vieren. Om de tent, bagage en flessen tweetaktolie mee te kunnen slepen op vakantie had ik de achterbank thuis gelaten, dus ik had een paar dekentjes achterin gelegd waar de dames op konden zitten. Bij aankomst bleken hun mooie witte zomerjurkjes onder de teer en verdampte benzine te zitten. Ik kon wel door de grond zakken. We draaiden meteen om naar de camping en er is die avond niet meer gedanst.”

De auto kwam bepaald roemloos aan zijn einde?

“Ik verkocht hem uiteindelijk aan de boerendochter die tegenover mijn ouders in Yde woonde. Na twee dagen liep het ding al stuk: ze had er gewone benzine ingegooid in plaats van mengsmering. Mijn oude trots belandde in het kippenhok als speeltoestel. Volgens mij hebben die dieren er nog jarenlang plezier van gehad.”