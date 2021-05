Oldsmobile Ninety-Eight (1954) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

Er is in ons land een redelijke schare liefhebbers van klassieke Amerikanen uit de jaren 40, 50 en 60. We begrijpen wel waarom, want in die tijd mocht een auto nog een lekker opvallend kunstwerk op wielen zijn. Dat geldt ook voor deze schitterende Oldsmobile Ninety-Eight, die al 24 jaar de Nederlandse wegen een stukje mooier maakt.

AutoWeek-lezer Koen Smit hoefde geen twee keer te kijken om te zien dat hij iets bijzonders tegen het lijf liep toen hij deze Oldsmobile langs de weg geparkeerd aantrof. De Oldsmobile Ninety-Eight is ook wel erg moeilijk te missen, alleen al vanwege zijn formaat. Maar liefst 5,44 meter lang is-ie en net geen twee meter breed. Toch heeft de Ninety-Eight maar twee portieren, maar dan wel exemplaren van een formaat waarmee je op een moderne Nederlandse parkeerplaats niet echt uit de voeten kan bij het uitstappen. Alles is groots aan deze Oldsmobile.

Niet gek ook, want de Ninety-Eight was het vlaggenschip van het in 2004 ter ziele gegane merk. De 'Ninety' gaf de klasse van het model aan, de 'Eight' het aantal cilinders. Later zou het simpelweg als '98' geschreven worden bij het model dat het tot 1996 volhield. Twaalf generaties waren er toen verschenen, in dik 50 jaar tijd. De auto die we hier voor ons hebben is een Ninety-Eight uit 1954 en is er eentje van de vierde generatie. Wellicht zie je er wat bekends in van andere Amerikanen uit die tijd en dat kan goed kloppen, want de Ninety-Eight was namelijk een neefje van de Cadillac 62 en de Buick Roadmaster.

Uiteraard zijn alle ingrediënten van die tijd aanwezig: een two-tone kleurstelling, white wall-banden, een overdaad aan chroom, forse gebogen ruiten en ook al een vroege variant van de karakteristieke 'vinnen' achterop. Er ligt natuurlijk ook een V8 in de neus en dan uiteraard eentje die het voor zijn grootte rustig aan doet. Maar liefst 5,3-liter groot is-ie, maar deze 'Rocket V8' schopt het tot een relatief bescheiden 188 pk. Voor die tijd weliswaar een behoorlijk vermogen, maar vergeet niet dat de Ninety-Eight maar liefst 2 ton weegt.

Dit exemplaar kwam in 1997 naar Nederland en is inmiddels bij zijn vierde Nederlandse eigenaar. Nog niet zo lang overigens: pas een kleine drie maanden. Hij ziet er optisch in ieder geval nog piekfijn uit, dus wat dat betreft was het geen gekke keuze. Dat er nog maar veel stijlvolle jaren aan vastgeplakt mogen worden!