Officieel: BMW M2 CS

Is de 410 pk sterke M2 Competition je te mild? Dan kun je die op zijn beurt al extra potente variant van de BMW M2 Coupé laten staan en opteren voor deze M2 CS. Deze slechts in een beperkte oplage te bouwen M2 CS krijgt een 450 pk en 550 Nm sterke 3,0-liter grote zes-in-lijn onder de kap, een heftige machine waarmee de M2 CS de M2 Competition het spreekwoordelijke snot voor ogen rijdt.

De M2 CS schiet in 4 tellen vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h. Let wel, dat is de versie met zeventraps M DTC-automaat. De knalcoupé komt namelijk ook beschikbaar met een handgeschakelde zesbak. Wie het lef neemt voor die variant te gaan, moet stevig doorpoken om de M2 CS in 4,2 tellen naar een snelheid van 100 km/h te laten sprinten. De topsnelheid van de M2 CS ligt altijd op 280 km/h doordat het M Driver's Pack - dat de snelheidsbegrenzer aanpast - standaard is. Hetzelfde geldt overigens voor de aanwezigheid van een adaptief M-onderstel. Voorheen moest je daarvoor aankloppen bij grote broer M4. BMW's M-afdeling schroeft een set extra heftige remschijven op de M2 CS, exemplaren die voor en achter een diameter hebben van respectievelijk 40 en 38 centimeter. Uiteraard zijn ook de klauwen krachtiger dan die van de reguliere M2's. Koolstofkeramische remmerij is optioneel leverbaar.

Andere technische aanpassingen: BMW geeft de M2 CS onder meer een lichtgewicht veerpootbrug, een elektronisch aangestuurd sperdifferentieel én een aangepast uitlaatsysteem dat nog luider moet klinken dan het buizenstelsel onder de M2 Competition. Om de 19-inch wielen, die elk slechts 9 kilo wegen, zijn Michelin Pilot Sport Cup 2-banden gevouwen.

Vanbuiten is de M2 CS volgehangen met aerodynamische extraatjes die veelal zijn vervaardigd uit met koolstofvezel versterkte kunststoffen. Zowel de motorkap als het dak en zaken als de splitter aan de voorzijde, de diffuser én de kleine achterspoiler zijn van dergelijke lichtgewicht materialen gemaakt. Wat kleuren betreft, valt er weinig te kiezen. De M2 CS is altijd in deze Misano Blau geheten blauwe lak verkrijgbaar.

BMW hangt het complete M2 CS-binnenste vol met materialen als alcantara, al passen de Duitsers ook met koolstof versterkt plastic toe voor zaken als de deurgrepen. Wie de stoelen herkent, mag zich op de borst kloppen. De met leer en alcantara omhulde sportstoelen zijn namelijk afkomstig uit de M4 CS

Prijzen voor de Nederlandse markt volgen in een later stadium.