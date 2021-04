Officieel: Bentley Continental GT Speed Convertible

Eind maart stelde Bentley de Continental GT Speed aan het daglicht voor, de extra potente en snellere versie van de van nature al niet malse Continental GT. De Speed-versie heeft net als de daarna sterkste Continental GT een geblazen 6.0 W12 onder de kap, al is die twaalfcilinder in de Speed goed voor 659 pk en 900 Nm. AutoWeek kon enkele dagen na de presentatie van de Continental GT Speed je al exclusief foto's laten zien van zijn opengewerkte broertje. Die Continental GT Speed Convertible is nu officieel gepresenteerd.

Het mag geen verrassing heten dat de Continental GT Speed Convertible net als de dichte versie een tot 659 pk en 900 Nm opgeschroefde 6.0 W12 krijgt, een machine die 24 pk sterker is dan de reguliere W12. Met dit nieuwe extra krachtige hart sprint de overtreffende trap van de Continental GT Convertible in 3,7 seconden naar een snelheid van 100 km/h. Z'n topsnelheid: 335 km/h. De twaalfcilinder is gekoppeld aan een achttraps automaat die voor de Speed-versies is aangepast. Die automaat schakelt volgens Bentley tweemaal zo vlug als in de reguliere Continental GT W12. In rechte lijn is de GT Speed Convertible niet veel sneller dan de versie met 635 pk sterke W12. Wél moet de nieuwe extra krachtige versie een stukje dynamischer zijn.

De Continental GT Speed Convertible krijgt net als z'n dichte broer een elektronisch sperdifferentieel (eLSD) en Bentley trekt zelfs All-Wheel Steering uit de kast. Daar moet je vooral in de Sport-modus profijt van ondervinden. Bij lagere snelheden sturen de achterwielen in tegengestelde richting van de voorwielen voor een directer stuurkarakter. Op hoge snelheid sturen de achterwielen juist met de voorwielen mee om de rechtuitstabiliteit te vergroten. Bentley scherpt onder meer de tractiecontrole aan en ook de reeds genoemde Sport-modus is opnieuw afgesteld. Optioneel levert Bentley koolstofkeramische remmerij, extra krachtige remmen die onder meer een gewichtsbesparing van ruim 30 kilo opleveren. Het dak van de Bentley Continental GT Speed laat zich tot een snelheid van 50 km/g in 19 tellen openen of sluiten.

De Continental GT Speed Convertible onderscheidt zich onder meer met zijn in het zwart uitgevoerde grille, sportiever ogende bumperwerk en Speed-badges van z'n de reguliere Continental GT Speed Convertibles. De dakloze edelman in sportpak heeft speciale 22-inch sloffen en ook het interieur is rijkelijk aangekleed. Bentley vouwt een aantal vierkante meter alcantara en leer in het interieur en ook hier kunnen speciale Speed-badges niet ontbreken. Bentley heeft uiteraard ook diverse leersoorten en verschillende smaken houtfineer voor de Continental GT Speed klaarliggen.

Nederlandse prijzen zijn er nog niet.