Occasionverkoop 2019 in de plus

Vorig jaar kochten Nederlandse consumenten bij autobedrijven 28.565 meer gebruikte auto's dan in 2018. Het totaal aantal occasions dat via deze weg werd verhandeld, komt uit op 1.195.348 stuks en dat is 2,4 procent meer dan het jaar ervoor. Opvallend: de trend dat occasions meer en meer door autobedrijven aan consumenten wordt verkocht, zet zich daarmee voort. De verkoop van gebruikte auto's tussen consumenten onderling daalde namelijk met 1,2 procent naar 699.072 exemplaren. Vegen we de verkoop tussen consumenten onderling en die tussen autobedrijven en consumenten bij elkaar op, dan ligt het totaal aantal verkochte gebruikte auto's in 2019 op 1.886.339 stuks, 1,1 procent meer dan in 2018.

Populairste merken

Nemen we puur de verkopen van autobedrijven aan consumenten onder de loep, dan blijkt dat Volkswagen net als in 2018 het populairste merk is gebleken op de occasionmarkt. Afgelopen jaar werden 136.240 gebruikte exemplaren aan consumenten verkocht, 6,8 procent meer dan in 2018. Met 103.208 verkochte exemplaren eindigt Peugeot net als in 2018 op de tweede plek. Wel ligt het aantal verkochte gebruikte Peugeots 2,1 procent lager dan in 2018. Nagenoeg de complete invulling van de top tien ziet er hetzelfde uit als in 2018, slechts BMW en Citroën wisselen van plek en staan nu op respectievelijk de zevende en de achtste plek. Gebruikte BMW's gingen maar liefst 10,7 procent vaker over de toonbank dan in 2018.

Populairste modellen

Op modelniveau is het eveneens Volkswagen dat de verkooplijst aanvoert. De Golf staat met 45.971 verkochte exemplaren (+4,9 procent) op de eerst plek, gevolgd door de Polo met 43.491 verkochte auto's (+8,5 procent). Op plek drie staat de Opel Corsa, een auto waarvan er 6,5 procent minder werden verhandeld tussen autobedrijven en consumenten. Ook hier geldt dat nagenoeg de complete top tien gelijk is aan die van 2018. Hier zijn het de Ford Fiesta en de Opel Astra die van plek wisselen en eindigen op respectievelijk de zesde en zevende stek. Ook de BMW 3-serie en Peugeot 206 doen een stoelendans en sluiten 2019 af met respectievelijk een achtste en negende positie.

Export

Net als de verkoop van gebruikte auto's aan consumenten, nam ook de export van occasions in 2019 toe en wel met een vrij heftige 14,6 procent. In totaal verloren 303.524 auto's hun Nederlandse verblijfstitel. Ook in 2017 nam de export al fors toe en wel met 11,8 procent. Zowel oudere als jongere modellen werden vaker naar het buitenland verscheept. Een deel van deze groei is te verklaren door een groot aantal relatief jonge auto's dat terugkwam uit de lease. Daarnaast deden autobedrijven oudere modellen van de hand waarnaar volgens VWE Automotive in Nederland minder vraag is. Hoewel Polen nog altijd de populairste eindbestemming is voor occasions, nam de export naar dat land wel af. 16,6 procent van de geëxporteerde auto's ging naar Polen, terwijl dat aandeel in 2018 nog op 20,8 procent lag. Libië is na Polen de populairste eindbestemming van een gebruikte auto (aandeel 11,7 procent), terwijl het land vorig jaar op plek vier stond. België staat net als in 2018 op de derde plek, gevolgd door Roemenië (2018 op plek twee) en Duitsland.

De Volkswagen Golf is vorig jaar net als in 2018 het meest geëxporteerde model gebleken. Met 11.746 naar het buitenland verscheepte exemplaren verloren 10,6 procent meer Golfjes hun Nederlandse registratie. Op plek twee staat de Opel Astra, een auto die met 11.122 geëxporteerde exemplaren maar liefst 26,6 procent vaker naar het buitenland werd gestuurd. Plek drie is voor de Volkswagen Passat (7.667 stuks, +7,1 procent) en op de vierde plaats staat de 308 van Peugeot. Dat is opvallend. De 308 moest het in 2018 namelijk met een vijftiende plek doen. Met 7.620 geëxporteerde exemplaren is een exporttoename van maar liefst 114,2 procent waar te nemen. Ook dit houdt waarschijnlijk verband met een groot aantal uit de lease teruggekeerde exemplaren waarover autohandelaren kwamen te beschikken.

Import

In tegenstelling tot in 2018 nam de import van occasions vorig jaar af, en wel met 4,6 procent tot 216.689 exemplaren. De daling valt ten dele te verklaren door de grote occasionvoorraden die Nederlandse autobedrijven momenteel zelf hebben staan. Uit Duitsland werden de meeste gebruikte vandaan gehaald, maar liefst 58,5 procent van alle geïmporteerde occasions groeide op bij onze Oosterburen.