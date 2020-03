Occasionimport- en export heftig gedaald

VWE Automotive meldt op basis van het aantal transacties in de periode 1 t/m 25 maart dat de import van occasions heftig is afgenomen. Gedurende de eerste 25 dagen van maart zijn er slechts 4.000 gebruikte personenauto's geïmporteerd, maar liefst 63 procent minder dan in diezelfde periode vorig jaar. Toen werden in dezelfde periode 10.874 auto's naar Nederland gehaald. Naast onzekerheid op de markt speelt mee dat het RDW het aantal keuringen dat het momenteel uitvoert stevig heeft teruggebracht.

Ook de export van occasions blijft in de eerst 25 dagen van maart behoorlijk achter bij die van dezelfde periode vorig jaar. Er werden van 1 tot en met 25 maart 21.638 gebruikte personenauto's geëxporteerd, 22 procent minder dan de 27.575 occasions die in diezelfde periode van 2019 naar het buitenland verdwenen. Aan het eind van de gemeten periode ligt de daling zelfs op meer dan 40 procent. Doordat veel grenzen gesloten zijn komen er veel minder buitenlandse kopers naar ons land, legt VWE Automotive uit.

Wat occasionverkoop betreft, hebben we ook betere tijden gekend. In de periode 1 t/m 25 maart verkochten consumenten onderling 8,7 procent minder occasions (35.882 stuks). Autobedrijven verkochten met 81.298 stuks 6,5 procent minder occasions aan consumenten.

APK

Het aantal APK's dat in de gemeten periode is uitgevoerd, lag 5,3 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Werkplaatsen zijn over het algemeen wél geopend en het feit dat de Nederlandse consument, veelal door thuiswerken, momenteel meer tijd heeft, houdt daar verband mee. In de provincies waar de coronaproblematiek het langst speelt, is de stijging in het aantal uitgevoerde APK's het hoogst. Zo valt in Noord-Brabant een stijging van 10 procent waar te nemen en werden in Limburg zelfs bijna 20 procent meer APK's uitgevoerd.