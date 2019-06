Nu zonder spoiler: Chevrolet Corvette C8

De volgende generatie van de Chevrolet Corvette wordt al uitgebreid door GM zelf in gecamoufleerde vorm getoond. De auto die hier door onze spionagefotografen is betrapt, is echter net anders, want de spoiler ontbreekt.

We geven toe, heel spannend is dat niet. Toch heeft het enige nieuwswaarde, want op de eerder vrijgegeven beelden en eerdere spionagebeelden was de auto steevast voorzien van een opvallende luchtstroomgeleider op het uiterste puntje van het langgerekte achterdek. Ook is de indeling van de voorbumper nu beter te zien. De grote luchtinlaten links en recht worden opgesplitst in een groter en een kleiner deel. In het midden is de neus grotendeels dicht, zoals we dat vaker zien bij sportauto’s met middenmotor. Ook de opvallende punt in het midden van het front lijkt een herkenbaar Corvette-onderdeel te worden. De koplampen zijn opmerkelijk hoog in de neus geplaatst.

De nieuwe Corvette is anders dan alle anderen doordat de motor niet in de neus, maar achter de voorstoelen is geplaatst. Dat betekent ongetwijfeld een compleet andere rijbeleving, maar brengt ook een compleet getransformeerd uiterlijk met zich mee. Dat General Motors deze keuze maakt is niet zo gek, al was het alleen maar om de Corvette duidelijker te onderscheiden van de steeds snellere Camaro. We hoeven niet te gissen naar de dag waarop de auto wordt onthuld, want die staat breeduit over de flank uitgesmeerd. 18 juli is het zover.