Nu officieel: Renault Arkana

In augustus vorig jaar presenteerde Renault de Arkana, een vrijwel productierijpe voorbode van een Coupé-SUV voor 'de kleine beurs'. Deze vooralsnog alleen voor de Russische markt bestemde auto is nu productievorm gepresenteerd.

Eerlijk is eerlijk, de verschillen met de Arkana zoals Renault die vorig jaar presenteerde, zijn minimaal. De auto heeft nieuwe zijspiegels, anders ingedeelde koplampen, een aangepaste voorbumper en een grille met een andere afwerking. Ook achterop vinden we een aangepaste achterbumper en anders ingedeelde achterlichten. Ook is niet de complete raampartij voorzien van een chroomrand. Leuk detail: de Arkana is in feite een sedan!

De 4,55 meter lange, 1,82 meter brede en 1,57 meter hoge Arkana lijkt zijn basis te delen met de Renault Kaptur, een in Rusland en Zuid-Amerika leverbare cross-over die lijkt op onze Captur, maar onderhuids meer gerelateerd is aan de Dacia Duster. De wielbasis bedraagt 2,72 meter, enkele centimeters meer dan die van de Kaptur. Op de motorenlijst zet Renault een 150 pk en 250 Nm sterke TCe, die is gekoppeld aan een X-tronic-automaat, een CVT die de aanwezigheid van verzetten simuleert. Zowel voor- als vierwielaandrijving is leverbaar. De bodemvrijheid bedraagt ruim 20 centimeter.

De Arkana gaat deze zomer in de Russische verkoop, maar Renault noemt de Arkana een 'wereldauto'. Het is echter onwaarschijnlijk dat deze ook naar Nederland komt, maar wel weten we dat Samsung een eigen variant op de Zuid-Koreaanse markt brengt. De auto wordt straks in Moskou geproduceerd.