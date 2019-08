Nu laat Mercedes-AMG E 53 Coupé zich zien

Mercedes-Benz rijdt al bijna een jaar rond met gecamoufleerde prototype’s van de vernieuwde E-klasse. Toen we de ingepakte Coupé voor de eerste keer voorbij zagen rijden, leek het ons wat snel voor een grote update. De auto was vorig jaar november nog geen twee jaar oud. Nu we echter een klein jaar verder zijn, is het steeds aannemelijker dat de vernieuwde E-klasse zichzelf binnenkort laat zien. Zeker getuige de minimale bestickering van de gecamoufleerde versie die onze spionagefotograaf passeerde.

Zoals het een facelift betaamt, blijft de auto voor een groot deel gelijk aan zijn originele voorganger. Wel kunnen we rekenen op aanpassingen aan de voor- en achterkant in de vorm van gewijzigde bumpers, lichten en enkele vormen zoals rond de grille. Binnenin verwachten we de nieuwste versies van Mercedes’ MBUX-multimediasysteem tegen te komen. De groene gecamoufleerde E-klasse Coupé is er niet zomaar eentje, want we zien de AMG E 53 4Matic langsrijden: de topversie van de Duitse coupé. Of Mercedes-AMG ook onderhuidse wijzigingen doorvoert is niet bekend. De huidige E 53 AMG wordt aangevoerd door een 3,0-liter 6-in-lijn met 435 pk (250 km/h, 0-100 km/h: 4,4 sec.). Zoals we gisteren al zeiden zou een onthulling tijdens de grote autobeurs in Frankfurt ons niet verbazen.