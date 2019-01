Noord-Amerikaanse Volkswagen Passat is te vroeg

Volkswagen verkoopt in China niet alleen de Passat zoals we die in Europa kennen (daar Magotan geheten), het bedrijf heeft er immers ook de Passat NMS in de aanbieding. Die in feite voor de Noord-Amerikaanse markt bedoelde Passat werd in oktober in China aan een nieuwe generatie geholpen en nu beleeft die modellijn ook in de Verenigde Staten zijn debuut. Niet officieel nog, het zijn namelijk puur de foto's die vandaag online zijn verschenen.

Opvallend gegeven: de Chinese opvolger van de Passat NMS en de nu voor de Amerikaanse markt klaarstaande versie, lijken uit elkaar te groeien. De sedans verschillen niet alleen vanbuiten van elkaar, ook het interieur van deze voor de VS bedoelde variant is anders dan die van zijn Chinese wederhelft. Hier komt het bijzondere: ook op technisch vlak zijn de twee Passats niet gelijk aan elkaar. Waar de Chinese versie op het MQB-platform staat, en daarom leverbaar is met onder andere Virtual Cockpit, lijkt deze Amerikaanse versie op een aangepaste variant van het oude platform te staan. Dat betekent: geen plug-in hybride versie en eveneens geen Virtual Cockpit. Op alle details moeten we wachten op de officiële onthulling.