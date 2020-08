Nog stiller: Lunaz presenteert elektrische Rolls-Royce Phantom V en Silver Cloud

Voor elektrische klassiekers lijkt een groeiende markt te zijn, al kent het concept ook felle tegenstanders. Door de verbrandingsmotor te vervangen door een elektromotor verliest zo’n auto immers het geluid en de geur die ‘m in veel gevallen grotendeels z’n karakter geven.

Om de pijn te verzachten, richt Lunaz zich op auto’s die zich toch al konden laten voorstaan op hun stilte en comfort. In een Rolls-Royce zit immers niemand te wachten op motorgeluid en benzinedampen, dus lijkt dit gemis hier te overzien. Het nieuwste wapenfeit van Lunaz is een elektrische versie van de gigantische Phantom V uit 1961, maar de ombouw kan ook bij de aan deze auto gelieerde Silver Cloud worden uitgevoerd.

Lunaz

Een behandeling bij Lunaz resulteert allereerst in een complete restauratie, waarbij het statige uiterlijk uiteraard behouden blijft. De in eigen huis ontwikkelde aandrijflijn biedt een accupakket van maar liefst 120 kWh, goed voor een beloofd bereik van 300 mijl (480 km). Snelladen kan, maar over exacte snelheden wordt niet gesproken. Over vermogen trouwens ook niet, in goede Rolls-Royce-traditie. Lunaz stelt dat er heel wat uurtjes zijn gaan zitten in de juiste afstelling van het geheel, zodat de elektrische Rolls-Royces het origineel qua rijgevoel zoveel mogelijk weten te benaderen.

Ook in het interieur vindt een stevige modernisatieslag plaats. Zo is er een volledig geïntegreerd infotainmentsysteem met navigatie, een geavanceerd audiosysteem en een moderne climate control die de temperatuur in de auto daadwerkelijk aangenaam kan houden.

Een elektrische Lunaz-Rolls is er vanaf zo’n 3,5 ton in ponden, ofwel dik 390.000 euro. Een Phantom is duurder dan een Silver Cloud en moet minimaal 500.000 pond, ofwel bijna 560.000 euro, opbrengen. In totaal moeten er zoals gezegd dertig Rolls-Royces worden omgebouwd. Lunaz presenteerde eerder elektrische versies van de Bentley S2 Flying Spur en de Jaguar XK120.