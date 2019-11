Nissan verlaagt winstverwachting met een derde

Nissan publiceert zijn kwartaalcijfers over het tweede kwartaal 2019. Wat blijkt? De winst is 70 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar en het merk boekt zelfs zijn slechtste tweede kwartaal in vijftien jaar.

Terwijl de winst over het tweede kwartaal van 2018 nog 101,2 miljard yen (+/- 841 miljoen euro) bedroeg, is de winst van Nissan over diezelfde periode dit jaar niet hoger dan 30 miljard yen (+/- 249 miljoen euro). Volgens persbureau Reuters maakt Nissan daardoor zijn slechtste tweede kwartaal in vijftien jaar mee. Door de flink gedaalde resultaten stellen de Japanners hun winstverwachting dan ook over heel 2019 met 35 procent naar beneden. Ook de verwachte totale afzet is lager: 5,2 miljoen auto’s in plaats van 5,5 miljoen stuks. Komt die verwachting uit, dan betekent dat de slechtste Nissan-jaarafzet in zes jaar.

De afzetverwachting is bijgesteld nadat de verkopen van het merk in het tweede kwartaal van dit jaar met 7,5 procent daalden. Vooral op de Europese, Japanse en Noord-Amerikaanse markt is de vraag naar nieuwe auto’s relatief klein, waardoor de concurrentie tussen de verschillende merken toeneemt. Door de slechte cijfers is de waarde van het Nissan-aandeel dit jaar al met 19 procent gedaald.

Vanaf december heeft het nieuwe bestuur van Nissan de touwtjes in handen. De nieuwe groep topmannen krijgt de taak om een definitieve streep te zetten onder het tijdperk met de van fraude verdachte Carlos Ghosn. Onder de voormalig topman waren de kosten te hoog, zo stelt het merk. Daarom implementeert Nissan een herstelplan. Dat behelst een productie- en arbeidsplaatsenvermindering van 10 procent, wat moet helpen het merk weer op de rit te krijgen. Nissan houdt in februari een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering. Het is voor de aanwezigen te hopen dat de uitkomsten daarvan iets positiever zijn dan de bedrijfsresultaten.