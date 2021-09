Nissan Townstar onthuld: benzine- of elektrokracht

Net als voorheen haakt ook Nissan aan bij de bestelbusjesfamilie die we op basis van de Renault Kangoo kennen. De volledig nieuwe Kangoo beet het spits af, daarna volgde de Mercedes-Benz Citan en nu is de Nissan Townstar er. Qua uiterlijk zorgt de Townstar niet voor al te grote verrassingen. De Townstar lijkt sterker op de Renault Kangoo dan de Mercedes-Benz Citan, al geeft vooral de grille de Nissan toch nog een beetje een eigen gezicht. Vanbinnen zijn de overeenkomsten ook duidelijk, sterker zelfs, de Townstar heeft een dashboard dat vrijwel identiek is aan dat van de Kangoo, met het centraal geplaatste optionele 8-inch touchscreen als grote blikvanger.

Op technisch vlak komen we eveneens bekende zaken tegen. De Nissan Townstar wordt zowel leverbaar met een benzinemotor als met een volledig elektrische aandrijflijn. De benzinekrachtbron is een 1.3 die 130 pk vermogen en 240 Nm koppel levert. Bij Renault kun je die 1.3 TCe ook nog als 100 pk sterke variant krijgen, maar bij Nissan is de krachtigere versie vooralsnog de enige keuze. Bovendien - en dat is toch wel opvallend - zwijgt men nog in alle talen over dieselkrachtbronnen. Die hebben de Kangoo en Citan wel.

De elektrische aandrijflijn heeft twee verrassingen in petto. Nissan spreekt namelijk over een 122 pk sterke elektromotor, waar de Renault Kangoo E-Tech Electric het met 102 pk moet doen. Wellicht zit er voor de elektrische Kangoo dus nog een krachtigere versie in het vat. Het accupakket is wel even groot: 44 kWh. De Nissan Townstar moet daarmee 283 km ver kunnen komen en hoewel dat nog niet officieel WLTP-gehomologeerd is, is dat wel bijna 20 km verder dan de Renault Kangoo E-Tech Electric komt. Het onderste lijkt dus ook nog niet uit de kan gehaald bij de Renault-broer van deze Townstar en dus mogen we voorzichtig rekenen op betere cijfers als de elektrische Kangoo volgend jaar op de markt komt. Bijladen kan met 11 kW of optioneel 22 kW laadvermogen. Aan de DC-lader gaat het met maximaal 75 kW en dan heb je het accupakket in zo'n 42 minuten van 0 naar 80 procent geladen.

De Nissan Townstar komt logischerwijs in twee verschillende maten op de markt: een korte versie met (als we de cijfers van de Kangoo erbij pakken) 3,3 kubieke meter laadruimte en een lange versie met 4,3 kuub ruimte. De maximale laadlast is 800 kilo en de Nissan Townstar mag tot 1.500 kilo trekken. Uitgebreidere informatie voor de Nederlandse markt volgt op een later moment. Reken erop dat de Nissan Townstar ook pas in het nieuwe jaar bij de dealer zal staan.