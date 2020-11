Nissan Terra volgt Navara

Nissan heeft sinds 2018 de Terra op de Aziatische menukaart staan. De Terra is een 4,88 meter lange SUV die op hetzelfde ladderchassis staat als de Nissan Navara. In feite is de Terra daarmee wat de Toyota Fortuner (of SW4) tot de Hilux is. De Terra deelt nog een eigenschap met die SUV van Toyota. Net als de Fortuner/SW4 is de Terra in Europa namelijk een compleet onbekend model. De SUV is inmiddels een dikke twee jaar oud en wordt spoedig gefacelift.

De gefacelifte Terra zal niet wereldschokkend anders zijn dan het model zoals we dat digitaal kennen. De Terra had van meet of aan een van die van de Navara afwijkende neus en dus zal ook de voorkant van de vernieuwde Terra niet identiek zijn aan die van de gefacelifte Navara. Wel geeft Nissan de vernieuwde Terra de koplampen die sterk lijken op die van de aangescherpte Navara. We verwachten dat Nissan verder designelementen van de ook wel Armada geheten Patrol in de vernieuwde Terra verwerkt. Daarnaast past Nissan de indeling van de achterlichtunits aan. Motorische aanpassingen lijkt Nissan niet in het vat te hebben zitten.