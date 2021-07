Nissan Qashqai - Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Nissan was ooit een pionier met de Qashqai. Het merk zette bij de introductie van de eerste generatie in 2007 namelijk een auto op de markt die een kruising tussen een hatchback en een SUV vertegenwoordigde. Inmiddels is het topdrukte in dat segment van de markt. Staat de derde generatie Qashqai zijn mannetje als het om de basisuitvoering gaat? Tijd om de configurator erbij te pakken.

Nissan Qashqai Mild-Hybrid 140 1.3 DIG-T Visia

€ 33.540

Voor Nissan is de Qashqai een uitermate belangrijke auto, in ieder geval in Nederland. Ter illustratie: vorig jaar rolden 2.806 Qashqais de showroom uit, het totale aantal verkochte Nissans in ons land bedroeg dat jaar 8.480 stuks. Daarmee is de SUV dus goed voor ongeveer een derde van de totale verkoop. Nu is er een nieuw model dat die trend voor Nissan door moet zetten, zij het in een marktsegment dat door de jaren heen enorm is gegroeid. De Japanners pakken het met de motorisering nét even anders aan met de E-Power aandrijflijn, maar die variant komt pas later naar ons land. Vooralsnog moet de Qashqai het doen met twee varianten van de 1.3 DIG-T met mild-hybrid ondersteuning: eentje met 140 pk en eentje met 158 pk.

De 140 pk-variant is altijd gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. Om de Qashqai aan te kleden heeft de klant momenteel keuze uit vijf uitvoeringen: Visia, Acenta, N-Connecta, Tekna en Tekna Plus. Tijdelijk zit daar nog de Premiere Edition bij. Het instapniveau Visia is alleen leverbaar in combinatie met 140 pk, voor de bovenstaande vanafprijs. De 158 pk sterke Qashqai is er alleen vanaf de Acenta en kost minimaal € 37.940. De Xtronic-automaat kan alleen gecombineerd worden met de krachtigere motorisering en heeft een meerprijs van € 2.000.

Felrood met staal

Nissan levert de Qashqai zonder meerprijs in twee kleuren: Solid White of Solid Red. In de laatste kleur springt de Japanner er in ieder geval behoorlijk uit. Mochten beide kleuren niet helemaal je ding zijn, dan kun je tegen betaling kiezen uit negen andere kleuren. Daarvan bestaan vier kleuren uit twee verschillende soorten rood en blauw. Afhankelijk van de gekozen kleur bedraagt de meerprijs € 800 of € 900. Bij het kiezen van de wielen geeft Nissan minder mogelijkheden. Het mag af fabriek alles zijn, zolang het maar 17-inch stalen wielen met wieldoppen zijn. Pas vanaf de Acenta is lichtmetaal beschikbaar.

Verder is de Visia te herkennen aan de zwarte kunststof achterbumper. Vanaf de N-Connecta siert een zilverkleurig inzetstuk het achterwerk. Full-ledkoplampen met grootlichtassistent, led-achterlichten en parkeersensoren achter zijn standaard aanwezig. Je zult de Qashqai nog wel handmatig met de sleutel moeten ontgrendelen en wanneer je in een krap straatje geparkeerd staat dien je de spiegels zelf in te klappen. Ook een regensensor ontbreekt op de Visia, waar dat tegenwoordig bij veel concurrenten toch wel gemeengoed is in de standaarduitrusting.

Veiligheid voor alles

In het interieur van de Qashqai hoef je in de Visia-trim ook niet bijster veel luxe te verwachten. Het meubilair bestaat uit zwart stof en om het interieur op te leuken maakte Nissan her en der gebruik van zilverkleurige accenten. Verder is de Visia nog grotendeels analoog. Recht voor de bestuurder zitten twee 'ouderwetse' tellers met daartussenin een 7-inch kleurenscherm voor de boordcomputer. Op de middenconsole zit geen touchscreen, maar een klein schermpje voor de standaard vier luidsprekers tellende radio. Wel kun je daar via Bluetooth en usb je telefoon op aansluiten en is het systeem te bedienen via knoppen op het stuurwiel. Uitgebreid is het echter allerminst. Iets verder naar onderen zitten de bedieningsknoppen voor de handbediende airconditioning. Voor een touchscreen en climatecontrol moet je minimaal bij de Acenta zijn.

Waar de Qashqai wél mee scoort, zijn de standaard aanwezige veiligheidssystemen. Zo hoef je voor Lane Departure Warning & Prevention, Intelligent Cruise Control, Blind Spot Warning & Intervention, Forward Collision Warning met Predictive Front Emergency Braking, Traffic Sign Recognition en Blind Junction View niet meer bij te betalen. Daarmee zit eigenlijk alles wat je aan veiligheidssystemen zou wensen al op de Visia.

Losse opties zijn niet leverbaar op de Visia, dus voor meer luxe moet je het hogerop in de uitvoeringen zoeken. Bij de Acenta krijg je bijvoorbeeld voor € 2.400 een bak extra opties ten opzichte van de Visia. In dat geval heeft de Qashqai onder meer een 8-inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto, zes luidsprekers voor het audiosysteem, climatecontrol met twee zones, elektrisch inklapbare buitenspiegels, Keyless Go (i-Key), 17-inch lichtmetalen wielen, een regensensor, diefstalalarm en een achteruitrijcamera.