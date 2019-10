Nissan presenteert IMk Concept

De Tokyo Motor Show die deze maand zijn poorten opent, is een show vol interessante nieuwkomers, ondanks dat een deel ervan een geringe relevantie heeft voor de Europese automarkt. Een van die debutanten is deze IMk van Nissan, een concept-car in de vorm van een volledig elektrisch ruimtewondertje.

De ogenschijnlijk smalle en hoge koets van deze IMk Concept doet vermoeden dat we hier te maken hebben met een rasechte kei-car, maar dat blijkt niet helemaal het geval te zijn. Een kei-car is door Japanse wetgeving een auto die maximaal 3,4 meter lang is en dit olijke studiemodel meet toch echt 3,43 meter in de lengte. De 1,64 meter hoge en 1,51 meter brede IMk heeft een koets waarvan het ontwerp sterk doet denken aan dat van reeds bekende auto's van Nissan als de Dayz, een samen met Nissan ontwikkelde kei-car die in maart dit jaar aan een nieuwe generatie werd geholpen.

Vanbuiten is de IMk doorspekt met typische conceptdetails. Reguliere handgrepen ontbreken, de auto beschikt over op stokjes geplaatste cameras die fungeren als zijspiegels en heeft opvallende verlichting aan zowel voor- als achterzijde. Achterop bestaat die verlichting uit een tegenwoordig bijna verplichte lichtbalk die over de gehele 'breedte' van de kont loopt. De werkplek van de IMk is aangekleed met een materiaal dat op stof lijkt. We komen het grijze spul tegen op zowel het stuur als het dashboard zelf. Fysieke knoppen ontbreken nagenoeg, de IMk heeft alleen een startknop en ook de keuzehendel van de transmissie bestaat uit een daadwerkelijke hendel. De informatie die normaliter door het instrumentarium wordt weergegeven, wordt in de IMk achter het stuur geprojecteerd.

De troefkaart van deze IMk Concept is niet alleen het design, dat volgens het merk een voorbode is op wat er op stadsautogebied komen gaat, maar ook zijn volledig elektrische aandrijflijn. Helaas houdt Nissan de specificaties van het elektrohart nog even onder de pet.

Verder heeft Nissan de IMk volgestopt met moderne snufjes. Het studiemodel beschikt over Nissan's semi-autonome ProPilot-systeem en dat betekent dat je tot op zekere hoogte het werk tijdens filerijden uit handen kunt geven.