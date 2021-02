Nissan Leaf10 is aangekleed feestvarken

Nissan leverde de eerste exemplaren van de in 2009 gepresenteerde eerste generatie Leaf in 2011 voor het eerst in Nederland en dat betekent dat het merk inmiddels dik tien jaar een elektrisch volumemodel in het gamma heeft. Nissan viert het jubileum met de Leaf10, een speciale uitvoering van het huidige model dat is doorspekt met subtiele verwijzingen naar de elektrische Ariya.

De Leaf10 is een speciale editie die zich met name met een opvallend patroontje onderscheidt van de reguliere types. De dakbogen, zijspiegelkappen en achterklep worden namelijk versierd met een Kumiko-gedoopt patroon, dat in zekere zin ook in de dichte snuit van de elektrische Ariya te vinden is. Speciaal voor de jubileumeditie plakt Nissan modelnaam 'Leaf' op de in het zwart uitgevoerde C-stijl. De Leaf10 wordt volgestopt met wifi-functionaliteit en is natuurlijk voorzien van Nissans ProPilot-systeem.

De speciale uitvoering wordt later deze maand op de markt gebracht. Nederlandse prijzen zijn nog niet bekend. Sinds de Nederlandse introductie van de Leaf zijn er in Nederland dik 12.000 exemplaren van verkocht. De eerste generatie wist in geen enkel verkoopjaar boven de 670 verkochte exemplaren te eindigen, maar generatie twee knalde in zijn eerste volle verkoopjaar (2018) direct naar 3.384 stuks. In 2019 en 2020 verkocht Nissan in Nederland achtereenvolgens 3.817 en 1.632 exemplaren.