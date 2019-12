Nissan Leaf op detailniveau vernieuwd

Nissan voert in Japan een kleine reeks aanpassingen door op de Leaf, een auto waarvan de eerste generatie pak 'm beet tien jaar geleden debuteerde. De wijzigingen hebben onder meer betrekking op de veiligheids- en assistentiesystemen. Zo wordt het ProPilot-systeem fijngeslepen. Volgens Nissan moet de Leaf in de semi-autonome ProPilot-modus geleidelijker afremmen als de Leaf iets voor zich waarneemt. Daarnaast moet het systeem net even soepeler dan voorheen de snelheid op af- of oplopende wegen op peil houden. Nissan voert verder een aanpassing door op het ProPilot-parkeersysteem. De Leaf moet zich voortaan 20 procent sneller in een parkeervak kunnen zetten.

Nissan voorziet de Leaf straks niet alleen van dodehoekdetectie, maar ook van het actieve Blind Spot Intervention dat een stuurcorrectie kan uitvoeren. Eveneens nieuw is wat Nissan 'Canto' noemt, een systeem dat de Leaf in staat stelt een constant 'gezoem' te laten horen om onder meer voetgangers van de aanwezigheid van de auto op de hoogte te stellen. Nissan rust de Leaf verder standaard uit met een nieuwe versie van zijn NissanConnect-infotainmentsysteem. In Japan wordt de auto uitgerust met een 9- in plaats van het huidige 8-inch grote infotainmentscherm. Opvallend hierbij is dat de twee draaiknoppen zijn gebleven, maar dat de fysieke druktoetsen naast het scherm zijn verhuisd naar een horizontale knoppenstrook onder het scherm. Nissan stelt verder nieuwe lakkleuren beschikbaar voor de Leaf én voortaan is een haaienvinantenne op het dak standaard.

Op termijn verwachten we bovenstaande wijzigingen ook voor de in Nederland leverbare Leaf.