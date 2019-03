Nissan Leaf breekt door 400.000-grens

Nissan riep vorig jaar januari vol trots dat het zijn 300.000ste Leaf had afgeleverd. Ruim een jaar later later klopt het merk zich weer op de borst, en niet zomaar. Inmiddels staat de productieteller van de Leaf namelijk op 400.000 stuks.

Uiteraard heeft dat productieaantal niet alleen betrekking op de momenteel actuele tweede generatie Leaf, maar ook op de in 2010 gelanceerde eerste generatie Leaf. Begin 2014 tikte de productieteller van de EV de 100.000 stuks aan en in 2015 stond de teller op 200.000 stuks.

De Leaf mag zich de eerste EV-modelreeks noemen die door de 400.000-grens is gebroken. Volgens Nissan hebben alle Leaf-eigenaren gezamenlijk "meer dan tien miljard kilometer gereden". Let wel: dat zijn 248.000 rondjes om de wereld.

Nederland

In ons land heeft Nissan sinds 2011, het jaar waarin de auto bij ons op de markt kwam, een kleine 7.500 Leafs verkocht. In startjaar 2011 vonden 299 exemplaren een eigenaar. Het jaar erop zakten de verkopen iets terug en wel tot 269 stuks. In 2013 vonden 472 exemplaren een baasje. In dat jaar werd de Leaf al iets aangepast en dat had onder andere een groei van de actieradius van 175 naar 200 kilometer tot gevolg. Vorig jaar beleefde de Leaf, inmiddels generatie twee, zijn topjaar. Toen vonden 3.384 exemplaren een Nederlandse eigenaar.