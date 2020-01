Nissan komt met nieuwe compacte cross-over

Nissan laat een schets zien waarop het silhouet van een nieuwe compacte cross-over te zien is. Wie wel oren heeft naar een compacte hoogpotige Nissan die een maatje kleiner is dan de nieuwe Juke, moeten we teleurstellen. De nieuwkomer is namelijk niet voor ons deel van de wereld bestemd en beleeft zijn publieksdebuut later dit jaar dan ook in India.

Nissan verkoopt in India onder meer al de Kicks en de Terrano, waarbij die laatste in feite een Dacia Duster van de vorige generatie met een eigen snuit en een aangepast achterste is. Deze nieuwkomer nestelt zich met zijn lengte van net geen vier meter straks onder de Terrano en Kicks en moet het in India straks opnemen tegen auto's als de Tata Nexon, Mahindra XUV300 en de Hyundai Venue. Onderhuids verwachten we hetzelfde CMF-A-platform tegen te komen dat Renault in India al toepast onder de Triber. Reken dan ook op de komst van dezelfde 1.0 driepitter. Mogelijkerwijs laat Nissan tijdens de Auto Expo in New Delhi volgende maand meer weten over de nieuwe hoogpotige.