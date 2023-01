Nissan Kicks als sportschoen

De Nissan Kicks is een cross-over die we in Europa niet kennen, maar die in grote delen van de wereld wel wordt aangeboden. De Kicks werd in 2016 gepresenteerd en ging in 2020 onder het mes. Om de aandacht opnieuw op het model te vestigen, tilt Nissan een tot sportschoen omgetoverde Kicks op het podium.

Waarom een schoen? Welnu: 'kicks' is een ander woord voor sneaker en daarmee heeft Nissan een bijzonder haakje gevonden om een samenwerking met sneakerfabrikant New Balance aan te gaan. New Balance heeft een 327 geheten sneaker in zijn portfolio en dus is de Nissan Kicks als New Balance 327 uitgedost. De bijzondere one-off heet dan ook voluit Nissan Kicks 327 Edition en is bedekt met een wrap om de auto op het schoeisel te laten lijken. De wrap heeft een textuur die op suède moet lijken. Het New Balance-logo zit net als bij de 327-sneakers op de flanken en op zowel het dak als de motorkap nemen we zelfs veters waar.

Nissan Kicks 327 Edition gaat uiteraard niet in de verkoop. Nissan parkeert de Kicks in zijn vernieuwde informatiecentrum in het Japanse Ginza. Wie de auto daar ziet en er een foto van op Twitter plaatst, maakt kans om een Nissan Kicks te winnen. Puur een stukje bijzondere marketing.

We sluiten af met een interessant weetje. Nissan verkoopt de Kicks ook in India, maar daar is het stiekem een heel andere auto dan de Kicks die elders in de wereld te koop is. Onder de Indiase Kicks zit namelijk het B0-platform dat je wellicht kent van de eerste generatie Dacia Duster. De Kicks die Nissan in onder meer Japan, de Verenigde Staten en Japan verkoopt staat op het V-platform van de huidige generatie Micra.