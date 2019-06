Nissan Juke verliest camouflage

Nissan komt steeds verder in de testfase van de nieuwe Juke. In vergelijking met eerdere spionagebeelden verliest de cross-over beduidend meer camouflage. De onthulling lijkt nabij.

Nissan verraste vrienden vijand 2010 met de onthulling van de Juke. Naast een uiterst opmerkelijk ontwerp betrad Nissan als één van de eerste merken het nu zo overvolle cross-oversegment. Binnenkort is het tijd voor een nieuw hoofdstuk van het Juke-verhaal, want een geheel nieuwe generatie staat te popelen om zijn nieuwe snuit te laten zien. Op de nieuwe foto’s is de Nissan flink minder goed ingepakt en komen de meeste vormen naar voren. Wat opvalt, is dat het geheel naar alle waarschijnlijkheid minder rond en uitbundig wordt. De tweede generatie Juke zal wat hoekiger zijn en dus ook wat rustiger ogen.

Het front lijkt te worden gekenmerkt door een grote grille en in de basis lijkt Nissan dezelfde soort koplampen te gebruiken. Daarbij staat dus een smalle lange lichtstrip los van een andere grote ronde koplamp. De achterkant lijkt wat verder uit te steken dan we tot nu toe gewend zijn. Boven de achterlichten zit een grote vouw. Het heeft er verder alles van weg dat de auto door het nieuwe CMF-B-platform een flink stuk groeit. Onder de motorkap komen we naar alle waarschijnlijkheid de bekende 1.0 en 1.3 TCe’s tegen die we al kennen uit de Micra en Clio. Van de soortgelijke Renault Captur komt een plug-in hybride, maar of een dergelijke aandrijflijn ook voor de Juke beschikbaar komt, is nog onduidelijk.

De Nederlandse verkoopaantallen liepen na zijn introductiejaar (2.662 stuks) flink af. Vorig jaar tekenden nog maar 412 mensen het koopcontract van een Juke. De totale Nederlandse verkoopteller tikt bijna de 10.000 stuks aan.