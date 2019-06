Nieuwe Renault Captur duikt weer op

Chinese media hebben twee afbeeldingen van de nieuwe Renault Captur in handen gekregen. Met name de afbeelding met daarop de achterkant van de tweede generatie van de Franse cross-over is interessant, omdat we niet eerder zo'n goed beeld kregen van het achterste van het nieuwe potentiële succesnummer. Duidelijk is dat Renault de Captur forse C-vormige achterlichten geeft, die met die vorm natuurlijk aanhaken op de vorm van de verlichting aan de voorkant van de auto. Liefhebbers van 'laagjes' kunnen zich overigens ook vergapen aan de achterzijde van de Captur, al zal het ontwerp van de achterbumper per uitvoering waarschijnlijk verschillen.

Hoewel de huidige Captur inmiddels op leeftijd begint te raken, heeft Renault het succes van de auto altijd vast weten te houden. In 2018 gingen nagenoeg evenveel Capturs over de toonbank als in het jaar ervoor en dat betekent dat Renault er gewoon weer ruim 200.000 van verkocht.

Zeer waarschijnlijk komt de nieuwe Captur straks beschikbaar met de nieuwe geblazen 1.0 die Nissan in de Micra en Renault in de nieuwe Clio introduceerde. Die 100 pk driecilinder vervangt de bekende 90 pk sterke 0,9. Daarnaast vindt natuurlijk ook de 1.3 zijn weg naar de cross-over. Deze viercilinder ligt al in diverse modellen van zowel de Renault-Nissan-Mitsubishi-alliantie als van Daimler. De nieuwe Captur gaat daarmee de geschiedenisboeken in als de eerste plug-in van Renault. Mik op een elektrisch bereik van zo'n 50 kilometer en een accupakket met een capaciteit van rond de 10 kWh.