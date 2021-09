Nissan GT-R als T-Spec

De Nissan GT-R is niet van de markt te krijgen. Het model bestaat sinds 2007 en mag na veertien jaar gewoon rekenen op nog een aantal verjaardagen. Het model is vanaf nu in onder meer thuisland Japan beschikbaar als T-Spec.

Nissan houdt de GT-R enigszins actueel door jaarlijks een modeljaarupdate op z'n nog altijd imposante model door te voeren. Ook nu is er GT-R-nieuws, al heeft dat puur betrekking op de smaken waarin Nissan het model levert. Zo is de GT-R in thuisland Japan en in de Verenigde Staten als T-Spec te bestellen. Althans, als Premium Edition T-Spec en als 'Track Edition Engineered by Nismo' T-Spec. T-Spec is in dit geval een toevoeging op twee bestaande uitvoeringen.

De T-Specs brengen zaken als koolstofkeramische remmen, een uit koolstofvezel opgetrokken achterspoiler, een speciale afdekplaat voor de motor en - hoe kan het ook anders - T-Spec-badges naar de GT-R. Ook grijpt Nissan voor de GT-R's T-Spec terug op het verleden, zo kun je de speciale uitvoeringen bestellen in de kleuren Midnight Purple en Milennium Jade. Die eerste kleur kennen we onder meer van de Skyline GT-R (R34), Millenium Jade was alleen beschikbaar op de exclusieve V-Spec II Nür-uitvoering van diezelfde generatie Skyline GT-R. De GT-R Track Edition Engineered by Nismo T-Spec krijgt onder meer een uit koolstofvezel vervaardigd dak en een van hetzelfde goedje gemaakte achterklep. De T-Specs zijn ook vanbinnen speciaal aangekleed. Zo is er onder meer een nieuwe Mori Green-kleurstelling, compleet met gewatteerd alcantara als hemeltje.

Aan de motor veranderd niets en dus hebben de T-Specs 'gewoon' de machtige in de basis 570 pk sterke 3.8 V6 met twee turbo's als krachtcentrale. Er komen wereldwijd slechts 100 T-Specs beschikbaar.