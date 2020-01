Nissan-dealers VS zeer kritisch op merk tegenover CEO

Wanneer het niet gaat zoals het moet, is het goed om te horen wat er beter kan. Dat moet Nissan-CEO Uchida ook hebben gedacht. Een groepje Amerikaanse dealereigenaren stelde hem daarin niet teleur, zo meldt Automotive News. Zij gingen met de Nissan-baas om tafel in het Amerikaanse hoofdkantoor van het merk in Nashville en legden de pijnpunten bloot. Daar had Uchida naar verluidt gericht naar gevraagd en de dealers gaven daaraan gretig gehoor.

Volgens hen kampt Nissan met een imagoprobleem en staat het te boek als een 'budgetmerk onder aan de markt'. De verkoopcijfers liegen er niet om; Nissan verkocht in de VS afgelopen jaar bijna 10 procent minder auto's dan een jaar eerder. De producten zijn volgens de dealers op sommige punten hopeloos verouderd en ook de restwaarde geeft weinig reden tot vrolijkheid. "We hebben hem anderhalf uur met de neus op de feiten gedrukt", aldus één van de dealers. "We zijn glashelder geweest."

Volgens één van de dealers heeft Uchida hierna benadrukt dat er een team op wordt gezet om Nissan uit het slop te halen in de VS, omdat die markt het merk 'kan maken of breken'. Uchida gelooft er volgens hem in dat het goed zal komen.