Nissan Ariya klaar voor onthulling

Nissan heeft een splinternieuwe elektrische SUV in de ontwikkelingskamers staan, waarvan het merk nu een nieuwe teaser de wereld in heeft geslingerd.

Over een krappe twee weken vindt de officiële presentatie van de Ariya plaats, een nieuwkomer die een korte uitleg behoeft. Vorig jaar liet Nissan tijdens de Tokyo Motor Show de Ariya Concept zien, een studiemodel dat in de vorm van een volledig elektrisch aangedreven SUV met een sterk aflopende daklijn was gegoten. Van die showauto komt een productieversie die de naam van de concept-car overneemt. Ook de versie die je straks bij Nissan kunt bestellen, zal zijn voorzien van een volledig elektrische aandrijflijn. Het lijkt er dan ook sterk op dat je niet hoeft te rekenen op een elektrische versie van de volgende generatie Qashqai, een auto die ook niet lang meer op zich laat wachten. Nissan laat nu een nieuwe teaservideo van de Ariya zien, maar veel wijzer worden we daarvan niet.

In de video laat Nissan zo nu en dan een glimp van de Ariya zien. De elektrische SUV krijgt net als het studiemodel dat hem voorging een dunne, over de gehele breedte van de achterkant lopende ledstrip die de platte ledachterlichten met elkaar verbindt. Eronder staat, net als bij de Ariya Concept, groot de merknaam Nissan uitgeschreven. Het is opvallend hoe sterk Nissan de Ariya Concept op designgebied intact laat. Zo overleeft ook de opvallende verlichting aan de voorzijde nagenoeg één op één de overstap naar het productiemodel. Ook de Ariya krijgt namelijk uit vier ledelementen opgebouwde verlichting, die wordt onderstreept door een dunne, boemerangvormige ledstrip die de vorm van de grille volgt. Zelfs de verticale koelopeningen aan weerszijden van het front blijven behouden.

Als ook het interieur van de Ariya Concept nagenoeg onveranderd de transformatie naar het productiemodel overleeft, kun je rekenen op een relatief minimalistisch vormgegeven binnenste waarin twee brede displays zo'n twee derde van het dashboard beslaan. Nog even geduld, want later deze maand beleeft de Ariya zijn digitale debuut.