Nio presenteert deze week Tesla Model 3-concurrent

Nio timmert flink aan de weg. In thuisland China is het merk al heel groot geworden met volledig elektrische auto's en inmiddels is het ook in Europa geland. AutoWeek kon onlangs met de Nio ES8 rijden, een volledig elektrische SUV die het in Europa helemaal moet gaan maken en die vermoedelijk ook onze kant op gaat komen. Nio zet echter niet alleen op SUV's in, daar getuigt de indrukwekkende ET7 wel van. Die kun je in grote lijnen als concurrent van de Tesla Model S zien, al gaf topman William Li bij de onthulling van dat model aan dat hij zelf Nio liever als 'premiummerk' ziet en Tesla dat volgens hem niet is. De ET7 moet je volgens hem meer als een alternatief voor Audi's, BMW's en Mercedessen zien.

Hoe je het ook wendt of keert, het hangt al een tijdje in de lucht dat er een kleine broer van de ET7 in het vat zit. Hoewel we daarmee Nio enigszins tegen de haren instrijken, wordt dat logischerwijs een alternatief voor de Tesla Model 3. Of, zoals Nio het liever ziet, de aankomende BMW i3. Die auto is op bovenstaande teaserfoto te zien en luistert zo goed als zeker naar de naam ET5. Op 18 december wordt de ET5 aan het grote publiek getoond, komende zaterdag dus. We zijn benieuwd.